Moskva v neprítomnosti uväznila obľúbeného ukrajinského moderátora

Moskva 2. júla (TASR) - Ruský vojenský súd v pondelok v neprítomnosti odsúdil populárneho ukrajinského blogera a novinára Dmytra Gordona z platformy YouTube za verejné výzvy na zabitie ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Vojenský súd v Moskve ho odsúdil na 14 rokov odňatia slobody, uviedli tamojšie médiá. Rusko od začiatku plnej vojenskej ofenzívy na Ukrajine v rámci represií odsudzuje svojich odporcov v neprítomnosti. Gordon je na Ukrajine známou osobnosťou, ktorú na sociálnych sieťach sledujú milióny ľudí.



Gordon sa v prieskume z augusta 2023 umiestnil na siedmom mieste medzi najsledovanejšími ukrajinskými "expertmi" komentujúcimi udalosti na YouTube.



Začínal ako novinár, založil ruskojazyčný týždenník "Gordonov bulvár" a viedol televíznu reláciu "Gordonovi hostia", tiež v ruštine. Potom zriadil online spravodajský web.



Gordon často vystupoval ako komentátor v ruských televíznych talk show. V roku 2019 v relácii "60 minút" Olgy Skabejevovej povedal, že "Putina by som nazval jediným slovom - zločinec".



Až do totálnej ruskej ofenzívy vo februári 2022 bol kritický aj voči ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Rusko ho v tom istom roku vyhlásilo za "zahraničného agenta", zatiaľ čo on sám oponoval tým, že nie je ruským občanom.



"Takto sa správajú pred svojím koncom, ktorý bude už čoskoro a je nevyhnutný," poznamenal Gordon na sociálnej sieti Instagram na margo svojho odsúdenia v Rusku. Súd v pondelok rozhodol na základe videí, ktoré Gordon zverejnil na YouTube v roku 2022, napísala ruská štátna tlačová agentúra TASS. V jednom z nich zaznieva i "výzva na odstránenie" Putina.



Súd uviedol, že Gordon cítil "nenávisť voči súčasnému ruskému prezidentovi", a ruskú "špeciálnu vojenskú operáciu" na Ukrajine vnímal "mimoriadne negatívne".



Súd dodal, že Gordon vyzýval i na občiansku vojnu a zabitie bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, pričom požiadal amerického prezidenta Joea Bidena, aby uskutočnil jadrový útok na územie Ruskej federácie.



Súd uznal Gordona za vinného v súvislosti s "výzvami na teroristickú činnosť, verejným šírením nepravdivých informácií o ruskej armáde a podnecovaním nenávisti".