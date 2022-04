Moskva v nóte varovala Washington, aby prestal vyzbrojovať Ukrajinu

Washington/Moskva 15. apríla (TASR) - Moskva zaslala Spojeným štátom diplomatickú nótu, v ktorej varovala, že ďalšie vyzbrojovanie Ukrajiny by mohlo mať "nepredvídateľné" bezpečnostné dôsledky. TASR správu prevzala zo spravodajskej televízie Sky News.



Informáciu pôvodne zverejnil americký denník The Washington Post, ktorému sa podarilo dostať k textu uvedenej nóty. Rusko ju podľa denníka zaslalo americkej strane tento týždeň.



Ukrajina sa bráni ruskej vojenskej agresii už 50 dní, v čom jej okrem bojového odhodlania pomáhajú aj dodávky zbraní od západných spojencov.



"Vyzývame USA a ich spojencov, aby prestali s nezodpovednou militarizáciou Ukrajiny, ktorá môže mať nepredvídateľné dôsledky pre regionálnu aj medzinárodnú bezpečnosť," uvádza sa v texte ruskej nóty, z ktorej citoval The Washington Post.



Americký prezident Joe Biden v stredu oznámil nový balík vojenskej pomoci Ukrajine za 800 miliónov dolárov vrátane zbraní, munície, obrnených transportérov a vrtuľníkov. Súčasťou dodávok budú aj delostrelecké systémy a delostrelecká munícia.



Spojené štáty už Ukrajine, ktorá sa bráni ruskej vojenskej agresii, poskytli alebo prisľúbili pomoc v celkovej výške 1,7 miliardy dolárov, uvádza Sky News. Okrem iného nedávno avizovali, že Kyjevu pošlú protitankové raketové komplety Javelin za 100 miliónov dolárov zo zásob americkej armády.