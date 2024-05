Moskva varovala USA pred povolením použiť zbrane na ruskom území

Moskva 24. mája (TASR) - Moskva varovala Washington, aby Ukrajine nepovolil zaútočiť americkými zbraňami na ruské územie. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA, píše TASR.



"Tento postoj je absolútne nezodpovedný, táto pozícia je absolútne nebezpečná svojimi následkami," povedal vo štvrtok v ruskej štátnej televízii hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Reagoval tým na správu amerických novín New York Times, podľa ktorej minister zahraničných vecí USA Antony Blinken je za takéto útoky na ruskom území a chce presvedčiť prezidenta Joea Bidena, aby zrušil príslušné obmedzenia.



Peskov uviedol, že vo Washingtone, no aj vo viacerých európskych metropolách, niektoré "horúce hlavy" neustále podnecujú eskaláciu. "Všetkým expertom je dnes očividné, že žiadne zbrane nie sú schopné nejako zvrátiť situáciu v zóne špeciálnej vojenskej operácie," povedal hovorca Kremľa, pričom použil výraz, ktorým Rusko označuje svoju vojnu proti Ukrajine.



Americké ministerstvo zahraničných vecí správu New York Times nepotvrdilo ani nepoprelo.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiada, aby USA a ďalší západní spojenci povolili Kyjevu používať zbrane, ktoré mu dodali, na údery voči Rusku. Na tento účel zatiaľ Ukrajina využíva prevažne zbrane vlastnej výroby.