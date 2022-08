Moskva vydiera celý svet, uviedla ukrajinská jadrová agentúra

Záporožie 8. augusta (TASR) - Ukrajinská jadrová agentúra Enerhoatom v pondelok vyhlásila, že Rusko vyhrážkami, že vyhodí do vzduchu Záporožskú atómovú elektráreň (ZNPP), "otvorene vydiera celý svet". Informoval o tom portál britskej stanice Sky News.



Agentúra narážala na slová ruského generálmajora Valerija Vasiľjeva, náčelníka Oddielu radiačnej, chemickej a biologickej obrany ruských ozbrojených síl. Generál vyhlásil, že "buď to bude ruské územie, alebo vyprahnutá púšť".



Vasiľjev dodal: "Ako viete, zamínovali sme všetky dôležité zariadenia Záporožskej jadrovej elektrárne. A my to pred nepriateľom neskrývame. Varovali sme ho."



"Nepriateľ vie, že tá elektráreň bude buď ruská, alebo nikoho. Sme pripravení na následky tohto kroku. A vy, vojaci osloboditelia, musíte chápať, že nemáme na výber. Ak príde ten najťažší rozkaz, musíme ho splniť so cťou!" povedal ruský generálmajor.



Podľa Enerhoatomu má ukrajinská tajná služba informácie o zamínovaní reaktorov ZNPP ruskými vojakmi.