Moskva vyhlásila covidovú amnestiu na pokuty za porušenie opatrení

Moskva 25. mája (TASR) - Moskovské úrady v stredu vyhlásili, že nebezpečenstvo, ktoré predstavovala pandémia nového koronavírusu, už pominulo a preto sa rozhodli zrušiť pokuty za porušenie obmedzení. Informuje o tom agentúra DPA.



"Rozhodol som sa vyhlásiť covidovú amnestiu," napísal v stredu na svojom blogu moskovský starosta Sergej Sobianin.



Takzvaná amnestia podľa jeho slov začne platiť 1. júna, pričom od platenia pokút za porušenie epidemiologických reštrikcií budú oslobodení aj tí, ktorým už úrady takúto povinnosť uložili, no pokutu ešte nezaplatili.



Osoby, ktoré pokutu už zaplatili, zase budú môcť zažiadať o vrátenie peňazí, dodal Sobianin.



Opatrenie sa však týka len pokút, ktoré ľuďom udeľovala mestská samospráva. Do amnestie naopak nespadajú prípady týkajúce sa finančných postihov, ktoré dostali ľudia za to, že ako nakazení nedodržali povinnú karanténu.



Podľa oficiálnych údajov zomrelo v Rusku v dôsledku ochorenia COVID-19 už takmer 380.000 ľudí. Odhaduje sa pritom, že skutočný počet obetí je omnoho vyšší, než uvádzajú úrady.



Rusko bolo celosvetovo prvou krajinou, ktorá zaregistrovala svoju vakcínu proti covidu. Zaočkovanosť Rusov proti tomuto ochoreniu napriek tomu výrazne zaostáva za hodnotami z európskych krajín.