Moskva vyhlásila prímerie v Mariupole s cieľom evakuovať civilistov

Moskva 31. marca (TASR) - Ruské ministerstvo obrany vyhlásilo od štvrtka lokálne prímerie, ktoré má umožniť evakuáciu civilistov z obliehaného juhoukrajinského prístavného mesta Mariupol. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AFP.



Humanitárny koridor z Mariupola do Záporožia cez Ruskom kontrolovaný prístav Berďansk bude otvorený od 31. marca od 10.00 h miestneho času (09.00 h SELČ), uviedlo v stredu ruské ministerstvo obrany.



"Aby bola táto humanitárna operácia úspešná, navrhujeme ju uskutočniť za priamej účasti Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodného výboru Červeného kríža (ICRC)," uvádza sa vo vyhlásení ruského ministerstva.



Ruské ministerstvo obrany požiadalo Kyjev, aby do štvrtka do 06.00 h miestneho času (05.00 h SELČ) zaručil "bezpodmienečné dodržiavanie" prímeria prostredníctvom písomného oznámenia ruskej strane, UNHCR a ICRC.



Moskva tiež požiadala ukrajinskú armádu, aby zabezpečila bezpečnosť autobusových konvojov v určenom koridore. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že súhlasí s návrhom Kyjeva otvoriť štyri nové humanitárne koridory z Mariupola do Záporožia v časovom rozmedzí uplynulých 24 hodín.