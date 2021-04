Moskva vyhosťuje ako odplatu piatich poľských diplomatov

Moskva/Varšava 23. apríla (TASR) - Rusko v piatok informovalo poľského veľvyslanca v Moskve Krzysztofa Krajewského o svojom rozhodnutí vyhostiť piatich zamestnancov poľskej diplomatickej misie. Rusko musia opustiť do 15. mája. Správu o tom priniesla agentúra TASS.



Poľský rezort diplomacie oznámil, že tento krok Ruska očakával, keďže ruské ministerstvo zahraničných vecí ho na svojej webovej stránke avizovalo v predstihu.



"Berieme to na vedomie a vyhradzujeme si právo na adekvátnu reakciu," dodal námestník poľského ministra zahraničných vecí Szymon Szynkowski vel Sek.



Pokiaľ ide o dôvody vyhostenia, poľský diplomat uviedol, že sa týkajú rozhodnutia poľskej strany z 15. apríla, keď vyhlásila za nežiaduce osoby troch zamestnancov ruského veľvyslanectva v Poľsku.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí tieto kroky Poľska označilo za provokáciu a už avizovalo, že v rámci odvety vyhostí piatich poľských diplomatov.



Ruský rezort diplomacie vtedy vyjadril ostrý protest voči "ničím nepodloženému" rozhodnutiu Varšavy vyhostiť troch ruských diplomatov "pod absurdnou zámienkou, že ide o vyjadrenie solidarity so Spojenými štátmi americkými" v súvislosti s údajným zapojením Ruska do počítačových útokov na americkom území.



Podľa Moskvy tento krok Varšavy je "ďalším potvrdením toho", že Poľsko "vedome pokračuje v ceste k ďalšej degradácii a deštrukcii našich bilaterálnych vzťahov".



Moskva zdôraznila, že v dôsledku konania poľského vedenia "boli kontakty s Ruskom v posledných rokoch prakticky zmrazené, začala sa hanebná vojna so sovietskymi pamätníkmi, robia sa pokusy torpédovať ruské energetické projekty, vedie sa rozsiahla protiruská informačná kampaň, falšuje sa história a protiruské sankcie Západu sa donekonečna predlžujú".



Poľská diplomatka Katarzyna Pełczyňská-Naleczová, ktorá pôsobila ako poľská veľvyslankyňa v Moskve, v piatkovom rozhovore pre televíziu TVN24 uviedla, že vyhostenie diplomatov je "vo svete diplomacie normálne správanie".



Poukázala však na to, že zaužívaným diplomatickým postupom je vyhosťovať rovnaký počet zamestnancov ambasád ako druhá krajina. "Rusi reagujú asymetricky. Toto je, bohužiaľ, pre Rusov typická operačná metóda," zdôraznila Pełczyňská-Naleczová.



Začiatkom februára ruské úrady vyhostili troch diplomatov EÚ z dôvodu ich údajnej účasti na protestoch, ktoré sa v Rusku konali na podporu väzneného opozičného Alexeja Navaľného. V tejto skupine diplomatov bol aj zamestnanec poľského konzulátu v Petrohrade, ako aj diplomati zo Švédska a Nemecka.