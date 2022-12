Moskva vyzýva na diplomatické riešenie napätej situácie v Kosove

Moskva 12. decembra (TASR) - Kremeľ v pondelok vyzval na diplomatické urovnanie napätej situácie v Kosove. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zároveň dodal, že Moskva sa zasadzuje za to, aby boli zaručené všetky práva kosovských Srbov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí prisľúbilo, že bude naďalej pomáhať Srbsku brániť jeho "legitímne národné záujmy v súvislosti s Kosovom". Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová uviedla, že Moskva je situáciou znepokojená, a obvinila Prištinu z provokácií a represií voči Srbom v Kosove.



S historicky úzkymi väzbami je Srbsko jedným z mála zostávajúcich spojencov Ruska v Európe po tom, čo prezident Vladimir Putin nariadil vstup ruskej armády na Ukrajinu, dodala agentúra AFP.



Hoci Kosovo v roku 2008 vyhlásilo nezávislosť od Srbska, Belehrad ju neuznáva a nabáda srbskú väčšinu v severnom Kosove, aby sa vzpierala autorite Prištiny.



Napätie na severe Kosova eskalovalo tento víkend po tom, čo sa neznámi útočníci dostali do prestrelky s políciou a hodili ohlušujúci granát na príslušníkov policajnej a justičnej misie EÚ zameranej na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX).



Stovky Srbov, rozhorčených zadržaním bývalého policajta, postavili zátarasy, ktoré ochromili dopravu cez dva hraničné priechody z Kosova do Srbska.



NATO, EÚ a šéf európskej diplomacie Josep Borrell odsúdili útok na hliadku misie EULEX a vyzvali na odstránenie barikád postavených Srbmi na severe Kosova.



Priština a Belehrad sa následne navzájom obvinili zo zodpovednosti za posledné incidenty.



V dôsledku napätej situácie sa vedenie Kosova rozhodlo odložiť komunálne voľby v obciach so srbskou väčšinou. Pôvodne sa tieto voľby mali konať v polovici decembra, na základe rozhodnutia prezidentky Vjosy Osmaniovej sa presunuli na apríl.