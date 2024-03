Moskva zakázala vstúpiť do Ruska ďalším viac ako 200 Američanom

Moskva 14. marca (TASR) - Rusko vo štvrtok oznámilo, že zakazuje vstup na svoje územie viac ako 200 občanom Spojených štátov, o ktorých Moskva tvrdí, že sú zapojení do "protiruskej činnosti". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Vstup do Ruskej federácie je zakázaný pre 227 Američanov zapojených do vývoja, implementácie a zdôvodňovania rusofóbneho kurzu súčasnej americkej administratívy," uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení deň pred začiatkom prezidentských volieb v Rusku.



Na zozname sa ocitlo viacero predstaviteľov americkej vlády vrátane hovorcu rezortu diplomacie Matthewa Millera, niekoľko novinárov denníkov ako The Washington Post či The New York Times alebo niektorí profesori vyučujúci na amerických univerzitách, vyplýva z vyhlásenia.



Moskva zakázala vstup do Ruska už viac ako 2000 Američanom, čím reaguje na sériu sankcií USA voči jednotlivcom a spoločnostiam z Ruska za rozpútanie vojny na Ukrajine.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí zároveň varovalo pred akýmikoľvek "pokusmi o zasahovanie do vnútorných záležitosti" Ruska počas volieb, ktoré budú prebiehať od 15. do 17. marca. O ďalšie šesťročné funkčné obdobie sa v nich uchádza ruský prezident Vladimir Putin, ktorý je ako hlava štátu či predseda vlády pri moci už viac ako 24 rokov. Vo voľbách nemá vážnejšieho konkurenta.