Moskva: Západ sa snaží poškodiť vzťahy Ruska a Kazachstanu

Moskva/Astana 23. júna (TASR) - Rada bezpečnosti Ruska v piatok obvinila Západ z údajného poškodzovania vzťahov Ruska a Kazachstanu a zo zasahovania do záležitostí suverénnych štátov. Napísala to agentúra TASS, na ktorú sa odvoláva agentúra Reuters, z ktorej čerpala TASR.



Vyjadrenie prichádza deň po návšteve tajomníka rady Nikolaja Patruševa v Kazachstane, kde sa stretol s partnermi z postsovietskych krajín v strednej Ázii.



"Spojené štáty a ich spojenci sa snažia podporovať nacionalistické nálady, šíria lži, manipulujú verejnú mienku, a to aj prostredníctvom internetu a sociálnych sietí," cituje TASS Patruševovho námestníka Alexeja Ševcova.



Kazachstan je dlhodobo spojencom a blízkym hospodárskym partnerom Ruska. V prípade invázie na Ukrajinu však Rusko odmietol podporiť a dodržiava západné sankcie uvalené voči nemu.