Moskva zasiahla kamióny OSN s pomocou
OSN ani Rusko sa k incidentu bezprostredne nevyjadrili.
Autor TASR,aktualizované
Kyjev 14. októbra (TASR) - Ruské sily zasiahli humanitárny konvoj OSN v Chersonskej oblasti na Ukrajine, ktorú čiastočne spravuje Moskva, uviedli v utorok ukrajinské úrady. Podľa ich vyjadrení nedošlo k stratám na životoch, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin ozrejmil, že Moskva konvoj zasiahla neďaleko frontovej línie v obci Bilozerka. „Okupanti svojvoľne zacielili drony a delostrelectvo na kamióny (Úradu OSN pre humanitárne záležitosti) OCHA. Išlo o štyri biele označené nákladné autá s pomocou pre ľudí, nie s vojenským vybavením. Jedno vozidlo zhorelo a ďalšie zaznamenalo vážne poškodenie,“ uviedol Produkin na sociálnych sieťach. Zvyšné kamióny podľa jeho slov neutrpeli žiadnu ujmu.
Prokudin zverejnil fotografiu, na ktorej vidno biele nákladné auto s emblémom Svetového potravinového programu v plameňoch a stúpajúci čierny dym.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sybiha útok označil za „ďalšie brutálne porušenie medzinárodného práva, ktoré dokazuje úplné pohŕdanie Ruska životmi civilistov a jeho medzinárodnými záväzkami“.
OSN v utorok odsúdila ruský úder na konvoj. „Takéto útoky sú absolútne neprijateľné. Humanitárni pracovníci sú chránení medzinárodným humanitárnym právom a nemali by byť nikdy cieľom útokov,“ uviedol koordinátor pomoci OSN pre Ukrajinu Matthias Schmale. Rusko sa k incidentu bezprostredne nevyjadrilo.
Populačný fond OSN (UNFPA) pre agentúru AFP uviedol, že konvoj prevážal 800 balíkov so základnými potrebami pre staršie osoby, ženy a dievčatá. „V tejto oblasti žije veľmi vysoký podiel starších osôb, z ktorých sa mnohé nemôžu presťahovať pre dronové (útoky) a ostreľovanie a v otázke prežitia sú odkázané na humanitárnu pomoc,“ uviedla zástupkyňa UNFPA na Ukrajine Jacqueline Mahonová.
Ukrajinské úrady a humanitárne organizácie počas takmer štyroch rokov ruskej invázie opakované uvádzajú, že ich zamestnanci a zariadenia sú terčom bombardovania moskovských síl, pripomína AFP.
