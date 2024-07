Moskva zavádza náborový príspevok v snahe prilákať do bojov vojakov

Moskva 23. júla (TASR) - Moskovčania, ktorí vstúpia do armády, aby išli bojovať na Ukrajinu, dostanú od ruského hlavného mesta náborový príspevok vo výške 1,9 milióna rubľov (20.067 eur). Ich ročný plat za prvý rok služby sa tak zvýši na 5,2 milióna rubľov (54.921 eur), čo predstavuje vyše päťnásobok momentálnej priemernej mzdy v Rusku. Vyplácanie takýchto príspevkov ohlásila v utorok kancelária moskovského primátora Sergeja Sobianina, informuje agentúra Reuters.



Celkový plat vojakov tak bude zahŕňať uvedený bonus, mzdu z ministerstva obrany, ako aj regionálne a federálne príspevky, priblížila Sobianinova kancelária.



Náborový príspevok začnú vojakom vyplácať okamžite. Takéto navýšenie znamená, že ročný plat ruských vojakov pochádzajúcich z Moskvy - podľa štatistických údajov za prvý štvrťrok 2024 - bude viac ako päťnásobne vyšší než aktuálna priemerná mzda v Rusku.



Štedré mzdy a rôzne finančné príspevky pre ľudí, ktorí dobrovoľne vstupujú do armády, pomáhajú Rusku vyhnúť sa ďalšiemu vyhláseniu mobilizácie, aké tam na jeseň 2022 spôsobilo masový útek mužov v brannom veku do susedných krajín.



Niektorí ekonómovia však upozorňujú, že vyplácaním takýchto motivačných príspevkov či zvyšovaním mzdy vojakom vzniká v krajine nebezpečná platová nerovnováha. O vyššie mzdy vďaka nim totiž žiadajú zamestnanci vo všetkých odvetviach hospodárstva.



Ruskí predstavitelia tvrdia, že v tomto roku sa do bojov na Ukrajine dobrovoľne prihlásilo už približne 190.000 ľudí, zatiaľ čo vlani bolo podpísaných 490.000 takýchto kontraktov.



Samotná Moskva, kde sa koncentruje veľká časť z ruskej kvalifikovanej pracovnej sily, v týchto ukazovateľoch zaostáva za inými časťami krajiny. Oficiálne údaje o počte Moskovčanov, ktorí dobrovoľne vstúpili do armády, síce neexistujú, predstavitelia mesta však odhadli, že do 13. júna ich bolo približne 45.000.