Moskva žiada od Paríža, Berlína a Štokholmu údaje o otrave Navaľného

Moskva 8. októbra (TASR) - Rusko vyhovelo žiadosti 45 členských krajín Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a poskytlo im požadované informácie o otrave ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktoré si od neho tento týždeň vyžiadali.



Moskva však súčasne žiada Francúzsko, Nemecko, Švédsko a technický sekretariát OPCW, aby jej tiež dodali údaje o kauze Navaľnyj, ktoré majú k dispozícii. Rusko ich potrebuje pre úplné uzavretie tohto prípadu svojimi vyšetrovateľmi.



Podľa agentúry Interfax to v piatok uviedol stály predstaviteľ Ruskej federácie pri OPCW Alexandr Šuľgin.



Dodal, že Rusko malo odpoveď na žiadosť OPCW doručiť do desiatich dní, ale "keďže je krajinou poctivo plniacou svoje záväzky", reagovalo už do dvoch dní.



Šuľgin však súčasne v mene Ruska upozornil, že "znepokojení kolegovia" z OPCW si zjavne "zmýlili adresáta svojej žiadosti".



Vyhlásil, že všetky "otázky týkajúce sa incidentu s Navaľným by nemali byť adresované nám (Rusku), ale Nemecku, Francúzsku a Švédsku, ktorých laboratóriá údajne zistili v tele ruského blogeraprítomnosť stôp nervovoparalytickej látky, "označovanej na Západe ako novičok".



Rusko preto súčasne s doručením odpovede na žiadosť 45 členov OPCW oficiálne požiadalo Berlín, Paríž a Štokholm, ako aj technický sekretariát OPCW, aby mu poskytol údaje potrebné dokončenie predbežného vyšetrovania kauzy Navaľnyj.



Šuľgin v tejto súvislosti vyjadril nádej, že partneri si splnia svoje záväzky z členstva v OPCW a odpovedia Rusku do stanovenej lehoty 10 dní.



Rusko reagovalo na podnet skupiny 45 krajín sveta - vrátane USA, Británie, Nemecka a Kanady -, ktorá sa naň tento týždeň obrátila prostredníctvom Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a žiadala, aby Rusko podalo vysvetlenia týkajúce sa otravy ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. V súlade s pravidlami OPCW mala Moskva na odpoveď desať dní.



Západné štáty sú presvedčené, že líder ruskej opozície Navaľnyj bol v auguste minulého roku v Rusku otrávený nervovoparalytickou látkou zo sovietskych čias - novičkom.



Z pokusu o otravu sa zotavoval v Nemecku, odkiaľ sa v januári vrátil do Ruska, kde bol okamžite zadržaný a krátko na to odsúdený na trest väzenia, ktorý si momentálne odpykáva.