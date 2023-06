Moskva žiada predĺženie misie MAAE v Záporožskej atómovej elektrárni

Moskva 1. júna (TASR) — Rusko požiadalo Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE), aby predĺžila svoju monitorovaciu misiu v Záporožskej atómovej elektrárni (ZAES) na juhu Ukrajiny, ktorú okupujú ruské sily. Vo štvrtok to uviedla agentúra DPA.



"Budeme naďalej podporovať všetky kroky riaditeľa MAAE a očakávame predĺženie misie v ZAES, prípadne návštevu samotného (Rafaela) Grossiho v elektrárni," uviedol šéf ruskej štátnej agentúry Rosatom Alexej Lichačov.



Grossi na stredajšom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku opätovne vyjadril obavy o bezpečnosť ZAES. Predstavil tiež súbor odporúčaní, ktoré by podľa neho Moskva aj Kyjev mali dodržiavať, aby sa vyhli úniku rádioaktívneho materiálu. Vyzval zároveň na ukončenie ostreľovania elektrárne a jej okolia.



ZAES by podľa Grossiho nemala slúžiť ako vojenská základňa či sklad vojenského vybavenia, ako sú napríklad tanky a iné ťažké zbrane. Šéf MAAE tiež vyzval na zaistenie externého zdroja energie pre elektráreň a dodal, že ZAES by mala byť ochránená pred prípadnou sabotážou.



Lichačev vyhlásil, že Rusko Grossiho odporúčania dodržiava. Obvinil však Kyjev, že plánuje útoky na elektráreň. Ukrajina tiež opakovane obviňuje Rusko z ostreľovania ZAES a faktu, že ruské jednotky elektráreň využívajú ako "pevnosť" a nechcú z nej stiahnuť svoje jednotky.



Ruské sily obsadili najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe krátko po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin vo februári 2022 nariadil inváziu na Ukrajinu. Jej šesť reaktorov je už niekoľko mesiacov odstavených. Elektráreň však na prevádzku kľúčových chladiacich systémov a ďalších bezpečnostných prvkov stále potrebuje elektrickú energiu i kvalifikovaný personál.