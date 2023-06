Moskva zrušila opatrenia súvisiace s pokusom vagnerovcov o vzburu

Moskva 26. júna (TASR) - Moskva zrušila v pondelok bezpečnostné opatrenia, ktoré v ruskej metropole zaviedli cez víkend v súvislosti s neúspešným pokusom o vzburu zo strany vodcu ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, uviedli tamojší predstavitelia. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Moskva ukončila "protiteroristický" bezpečnostný režim, ktorý zaviedla cez víkend v čase hrozby, že do hlavného mesta vtrhnú žoldnieri vagnerovcov.



Rozhodnutie o ukončení opatrení zverejnil na svojom účte na platforme Telegram starosta Moskvy Sergej Sobianin, ktorý Moskovčanom zároveň poďakoval za to, že počas krízy zachovali "pokoj" a preukázali "porozumenie".



Šéf vagnerovcov Prigožin v sobotu vyhlásil, že jeho muži sú na ceste do Moskvy v snahe zosadiť ruské vojenské vedenie. V sobotu večer však oznámil, že im nariadil obrátiť sa späť do táborov na Ukrajine po tom, ako bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sprostredkoval ukončenie krízy.



Terčom najostrejšej kritiky zo strany Prigožina bol minister obrany Sergej Šojgu, ako aj náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov.



Šojgu sa v pondelok prvýkrát od vypuknutia krízy objavil v ruskej televízii, podľa ktorej navštívil ruské jednotky na Ukrajine. K samotnému pokusu o vzburu sa ruský minister obrany bezprostredne nevyjadril.