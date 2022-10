Moskva:Ruskí vojaci na Ukrajine môžu dostávať zásoby po súši a po mori

Moskva 8. októbra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v sobotu vyhlásilo, že ruskí vojaci bojujúci v okolí miest Mykolajiv a Kryvyj Rih a v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny môžu dostávať všetky potrebné zásoby cez existujúce pozemné a morské koridory. Vyhlásenie ministerstva nasledovalo po tom, čo výbuch vážne poškodil Kerčský most spájajúci Rusko s protiprávne anektovaným Krymským polostrovom. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.



Sobotňajší ranný výbuch na cestnom a železničnom Kerčskom moste, ktorý sa dosiaľ využíval na prepravu ruských vojakov a vojenských zásob na Krym a odtiaľ do ďalších častí južnej Ukrajiny, zničil úseky cesty a poškodil aj železničné koľaje. Úseky cesty sa zrútili do mora a cestná doprava na moste je teraz možná len v jednom smere.



Vyšetrovací výbor Ruskej federácie uviedol, že podľa predbežných zistení zomreli pravdepodobne traja ľudia v aute nachádzajúcom sa pri nákladnom vozidle, v ktorom na moste explodovala nálož. Po explózii začal horieť vlak s cisternami v železničnej časti Kerčského mosta.



Ruskí predstavitelia doteraz tvrdili, že most je dobre chránený pred všetkými možnými hrozbami, a to zo vzduchu, zeme alebo mora.



Pre Rusko je most dôležitý nielen pri zásobovaní počas invázie v južnej časti Ukrajiny - je aj symbolom ruskej anexie Krymu z roku 2014. Jeho postavením sa Kremeľ snažil ukázať, že Rusko a Krym sú navždy spojené, uviedla stanica BBC.