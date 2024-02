Moskvu neteší, že Budapešť ratifikovala vstup Švédska do NATO

Budapešť/Moskva 27. februára (TASR) - Moskvu neteší, že maďarský parlament v pondelok ratifikoval vstup Švédska do NATO. Konštatoval to v utorok server 444.hu s odvolaním sa na ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Teraz, keď sa maďarský parlament rozhodol ratifikovať vstup Švédska do NATO, Švédsko prestalo byť neutrálnym štátom. Maďarsko - nie neutrálny, ale suverénny štát - ustúpilo tlaku Západu, čím zasadilo ranu nedeliteľnej bezpečnosti Európy. Nie smrteľnú ranu, ale vážnu ranu," reagoval predseda zahraničného výboru hornej komory ruského parlamentu Konstantin Kosačev.



Maďarsko ratifikovalo prijatie Švédska do NATO ako posledná členská krajina Aliancie. Turecký parlament jeho vstup schválil 23. januára. Poslanci maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP odkladali toto rozhodnutie vyše poldruha roka, pričom opakovane tvrdili, že Maďarsko v tomto smere nebude posledné.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)