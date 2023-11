Moskvu šokovalo vyjadrenie o harmonograme evakuácie Rusov z pásma Gazy

Moskva 9. novembra (TASR) - Rusko bolo šokované vyjadrením izraelského veľvyslanca v Moskve, že ruskí občania môžu na evakuáciu z pásma Gazy čakať až dva týždne. Uviedla to vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Izraelský veľvyslanec v Rusku Alexander Ben Cvi pre ruské štátne médiá povedal, že proces koordinácie zoznamov na evakuáciu ruských občanov z pásma Gazy cez priechod Rafah si môže vyžiadať približne dva týždne. Egypt podľa jeho slov stanovil, že denne môže byť evakuovaných 500 až 600 ľudí. Dodal, že na odchod z Gazy čakalo približne 7000 osôb.



"Boli sme skutočne šokovaní, keď sme počuli toto vyhlásenie... Táto logika je neprijateľná" uviedla Zacharovová. Dodala, že Rusko dodržalo všetky požadované postupy na predloženie evakuačných zoznamov príslušným orgánom.



Na evakuáciu z pásma Gazy čaká viac ako 500 ruských občanov, napísali nedávno ruské médiá s odvolaním sa na diplomatické zdroje. Od 1. novembra, keď bol otvorený hraničný priechod Rafah medzi Egyptom a pásmom Gazy pre cudzincov a ľudí s dvojakým občianstvom, zatiaľ Rusko nepotvrdilo evakuáciu svojich občanov.



Vojna v pásme Gazy vypukla po útoku teroristov z Hamasu na Izrael 7. októbra, pri ktorom zabili 1400 ľudí. Ďalších vyše 240 zavliekli do pásma Gazy ako rukojemníkov.



Úrady riadené Hamasom po odvetných izraelských útokoch na Gazu doteraz informovali o viac ako 10.500 mŕtvych. Izraelská armáda v súvislosti s obeťami vojny v Gaze uvádza, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Hamas to popiera.