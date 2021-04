Moslimom sa začína pôstny mesiac ramadán

Jakarta 13. apríla (TASR) - Pre moslimov na celom svete sa v utorok začína pôstny mesiac ramadán, ktorý sa už druhý rok po sebe nesie v znamení obmedzení súvisiacich s pandémiou infekčnej choroby COVID-19.



Väčšina z 1,8 miliardy moslimov na svete bude posvätný mesiac sláviť zdržanlivo, v kruhu rodiny. Reštrikcie prijaté v mnohých krajinách im neumožnia tradičné večerné a nočné stretnutia v kaviarňach, veľké večere iftár s blízkymi, či oslavy v uliciach .



Ďalším dôsledkom pandémie je, že vo väčšine moslimských krajín bola zrušená distribúcia jedál, ktoré sociálne odkázaným ľuďom obvykle poskytovali charitatívne organizácie. Tisíce ľudí tak prídu o teplé jedlo, ktorým sa prerušuje denný pôst.



V snahe zabrániť zhromažďovaniu ľudí niekoľko krajín, napríklad Libanon, Tunisko a Maroko, zaviedlo zákaz nočného vychádzania na celý ramadán.



V Libanone úrady zakázali aj tradičné veľké hostiny na záver denného pôstu, ale povolili návštevu mešít, i keď len na 30 percent ich kapacity. Veriaci tam môžu prísť po predchádzajúcej registrácii na internetovej platforme.



Vláda najľudnatejšieho moslimského štátu na svete - Indonézie - rozhodla o obmedzení počtu veriacich v mešitách na 50 percent ich obvyklej kapacity. Od veriacich sa vyžaduje, aby mali prekryté nosy a ústa a priniesli si vlastné modlitebné koberčeky.



Napriek týmto opatreniam veriaci oceňujú, že sa budú môcť stretávať v mešitách aspoň obmedzene, keďže vlani to pre pandémiu nebolo možné vôbec.



Niekoľko regiónov v Indonézii, kde došlo k prudkému nárastu počtov nakazených, však úplne zakázalo zhromažďovanie. Duchovní vyzvali ľudí, aby sa modlili doma. Indonézske úrady obmedzili aj možnosť cestovať po krajine, i keď návštevy príbuzných sú počas ramadánu tradíciou.



Úrady Saudskej Arábie, ktorá je domovom najposvätnejších svätýň islamu, potvrdili, že ramadán sa začne v utorok. Súčasne oznámili, že počínajúc týmto dňom môžu tzv. malú púť do Mekky (umrah) vykonať iba ľudia zaočkovaní proti chorobe COVID-19.



V Spojených arabských emirátoch úrady tiež zaviedli prísne opatrenia a odporúčajú vyhýbať sa počas ramadánu večerným zhromaždeniam, obmedziť rodinné návštevy a vyhnúť sa distribúcii a výmene jedál medzi domácnosťami a rodinami.



Podobne ako v Indonézii, aj v Egypte sú tento rok obmedzenia počas ramadánu oveľa menej prísne ako vlani. V niektorých mešitách budú povolené spoločné modlitby s obmedzeným počtom veriacich. Zabezpečené je aj ich vysielanie naživo v televízii. Kurzy a semináre, zvyčajne organizované v mešitách, sa však konať nebudú.



Štát Johor v malajzijskej federácii síce povolil každodenné večerné modlitby v mešitách bez obmedzenia počtu ľudí. Úrady však naznačili, že tieto obrady by mali byť vyhradené predovšetkým pre mužov.



Vláda v Pakistane, ktorý zápasí s treťou vlnou pandémie so zatiaľ s najväčším počtom úmrtí, vyzvala imámov mešít, aby povolili modlitby iba na otvorených nádvoriach a dôsledne trvali na zachovávaní rozstupov medzi veriacimi.



V susednej Indii, ktorá je domovom 1,3 miliardy ľudí, zdravotníci v posledných týždňoch zápasia s obrovským nárastom prípadov, čo viedlo k vydaniu zákazov nočného vychádzania a obmedzeniu pohybu ľudí a ich aktivít.



Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomenula upozornenie odborníkov, že zhromaždenia veľkého počtu ľudí - väčšinou bez prekrytia nosu a úst - nedávno prispeli k nárastu počtu nakazených v Indii, keď hinduistickí pútnici v meste Haridvar slávili sviatok Kumbh Méla.



Maria Van Kerkhove, technická riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre sféru COVID-19, podľa AFP uviedla, že svet sa momentálne nachádza v "kritickom bode" pandémie.



"Trajektória tejto pandémie rastie ... exponenciálne. Toto nie je situácia, v ktorej by sme chceli byť po 16 mesiacoch pandémie, keďže máme k dispozícii účinné kontrolné opatrenia."