Moslimovia na Novom Zélande kritizujú film o útokoch na mešity

Wellington 11. júna (TASR) - Moslimovia žijúci na Novom Zélande kritizujú plánovaný film o útokoch na dve mešity v meste Christchurch z roku 2019, počas ktorých prišlo o život 51 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.



Podľa nich na takýto film zatiaľ nedozrel čas, keďže rany spôsobené útokmi sú ešte príliš čerstvé. Prekáža im tiež to, že sa tvorcovia snímky nesústreďujú na obete a pozostalých, ale na kroky, ktoré po útokoch podnikla novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, napísala v piatok agentúra Reuters.



Pripravovaný film má názov "They Are Us" (To sme my), čo sú slová z jej prejavu predneseného v deň útokov, ktorý pomohol zjednotiť šokovaných obyvateľov Nového Zélandu. Príhovoru sa dostalo pozitívneho ocenenia po celom svete.



"Tieto tragické udalosti sú ešte stále veľmi citlivou záležitosťou," uviedol vo vyhlásení hovorca moslimskej obce v novozélandskom regióne Canterbury Abdigani Ali. "Hoci si naša premiérka zaslúži uznanie za jej reakciu na útoky, vhodnosť načasovania filmu je otázna," poznamenal. Rozpovedať príbeh tragickej streľby je podľa neho dôležité, avšak malo by sa tak stať "vhodným, autentickým a citlivým spôsobom".



"Predtým, než sa do distribúcie dostane filmový trhák o tom, že sme na Novom Zélande odviedli skvelú prácu, je potrebné ešte vykonať mnoho práce, čo sa týka zákonov o nenávistných prejavoch a priznania skutočnosti, že v našej spoločnosti existuje islamofóbia a... inštitucionálne predsudky," vyzval hovorca.



Vznikajúca snímka nebude podľa jeho režiséra a autora scenára Andrewa Niccola o samotnom útoku. "Film sa venuje našej spoločnej ľudskosti, a preto si myslím, že bude prehovárať k ľuďom na celom svete," povedal pre filmový časopis Deadline.



Viacerí členovia islamskej komunity však tento uhol pohľadu kritizujú. "Toto nie je inšpiratívny príbeh. Je to tragédia, v ktorej centre by mali byť obete a ich rodiny," povedal pre rozhlasovú stanicu Radio New Zealand miestny novinár Mohamed Hassan.



Premiérka Ardernová sa od celého filmového projektu dištancovala s tým, že sa s ním nemá nič spoločné.