Moslimovia oslavujú sviatok íd al-fitr, ktorým sa končí ramadán
Veriaci sa pre prebiehajúci konflikt počas íd al-fitr nemôžu modliť v jeruzalemskej mešite al-Aksá, ktorá je tretím najposvätnejším miestom islamu.
Teherán 21. marca (TASR) - Tisíce moslimov sa v sobotu v Iráne zúčastnili na modlitbách pri príležitosti sviatku íd al-fitr, ktorým sa končí moslimský pôstny mesiac ramadán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Irán, krajina s prevažne šiitským obyvateľstvom, oslávil koniec ramadánu o deň neskôr ako väčšina ostatných moslimských krajín, ktoré sú prevažne sunnitské.
V Iráne tradične vedie modlitby pri príležitosti íd al-fitr najvyšší vodca islamskej republiky, no Modžtabá Chameneí sa na týchto modlitbách nezúčastnil. AFP informuje, že Modžtabá Chameneí sa od svojho zvolenia za najvyššieho vodcu neobjavil na verejnosti.
Najvyšší predstaviteľ justičného systému v Iráne Gholám Hosejn Mohsení Edžeí bol na modlitbách v mešite imáma Chomejního v Teheráne. Pre nedostatok miesta sa mnoho veriacich modlilo pred mešitou. Iránska televízia odvysielala zábery, na ktorých sú zobrazené preplnené oblasti v okolí tejto mešity, či modlitby v mestách Arák, Záhedán a Ábádán.
Modlitby sa uskutočnili v čase prebiehajúceho vojenského konfliktu na Blízkom východe, ktorý začal 28. februára útokmi Spojených štátov a Izraela v Iráne. Teherán už tento konflikt označil za „ramadánovú vojnu“.
Veriaci sa pre prebiehajúci konflikt počas íd al-fitr nemôžu modliť v jeruzalemskej mešite al-Aksá, ktorá je tretím najposvätnejším miestom islamu. Izrael sa totiž pre prebiehajúci konflikt rozhodol uzavrieť všetky posvätné miesta v Jeruzaleme. Stalo sa tak prvýkrát od šesťdňovej vojny v roku 1967. Mešitu bežne na konci ramadánu navštívia desaťtisíce moslimov.
