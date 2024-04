Moslimovia slávia vrchol pôstneho mesiaca ramadán

Jeruzalem 5. apríla (TASR) - Moslimskí veriaci v piatok slávia najposvätnejšiu noc v roku - Lajlát al-Kadr (v preklade: Noc osudu), ktorá je označovaná za duchovný vrchol moslimského pôstneho mesiaca ramadán. Ide o pripomienku okamihu, keď sa archanjel Gabriel prvýkrát zjavil prorokovi Mohamedovi a začal mu zjavovať korán - posvätnú knihu moslimov.



Ako uviedla agentúra AFP, ide o noc, počas ktorej - podľa presvedčenia moslimov - budú ich modlitby s najväčšou pravdepodobnosťou vypočuté. V tento sviatok sú deti dlho do noci hore a obchody zostávajú otvorené až do rána.



Noc osudu sa odohráva vždy počas mesiaca ramadán, pričom nemá presne stanovený dátum. Korán len naznačuje, že prorok Mohamed sa posledných desať dní v pôstnom mesiaci modlil ešte vytrvalejšie.



Moslimovia veria, že v túto noc zostupujú na zem anjeli, preto sa odporúča vykonať skutky oddanosti: modlitba, recitácia súr koránu, konanie dobrých skutkov alebo meditácia, pretože Alah takúto obetu prijme. Veriaci sú tiež nabádaní, aby sa modlili so zvýšenou intenzitou a prosili o odpustenie hriechov.



Mnohí Palestínčania však nemajú náladu na slávenie sviatkov či ramadánu a po takmer šiestich mesiacoch krviprelievania sa modlia za ukončenie vojny medzi izraelskou armádou a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, ktorá sa odohráva v Pásme Gazy.



Aj v Jeruzaleme v piatok počas ranných modlitieb panovalo napätie a zaznamenané boli aj potýčky medzi veriacimi a izraelskou políciou kontrolujúcou vstupy k mešite al-Aksá, ktorá je tretím najposvätnejším miestom islamu.



Jeden z veriacich pre agentúru AFP povedal, že mnoho ľudí "muselo utiecť pred rannými modlitbami" po tom, čo izraelská polícia nasadila minidron rozprašujúci slzotvorný plyn, aby rozohnal ľudí skandujúcich údajne heslá na slávu Alaha.



Izraelská polícia uviedla, že za podnecovanie k terorizmu zadržala ôsmich ľudí.