Moslimovia ukončili púť hadždž do Mekky

Rijád 1. júla (TASR) - Státisíce moslimov v sobotu ukončili "úspešnú" púť hadždž v Saudskej Arábii, prvú bez obmedzení od vypuknutia covidovej pandémie v roku 2020, informovali tamojšie médiá. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Podľa oficiálnych údajov sa na tohtoročnej púti, ktorá sa začala v pondelok, zúčastnilo najmenej 1,8 milióna moslimov zo Saudskej Arábie a zahraničia. Veriaci vykonali obrady v posvätnom meste Mekka a jeho okolí bez problémov, uviedol rezort vnútra.



Štátna televízia ukázala zábery na dav pútnikov, ktorí pri príležitosti záverečného obradu vykonávajú rozlúčkové obchádzanie Kaaby, kamennej budovy v strede Veľkej mešity v Mekke. Kaaba je najposvätnejšie miesto islamu, ku ktorému moslimovia na celom svete smerujú svoje modlitby.



Saudská Arábia, rodisko islamu, stavia svoju dôveryhodnosť na poskytovaní služieb, ktoré pomáhajú pútnikom absolvovať vyčerpávajúce rituály čo najpohodlnejšie a bez problémov.



Hadždž sa tento rok vrátila na úroveň spred pandémie. Zdravotnícke orgány uviedli, že púť prebehla bez akéhokoľvek výskytu infekcie alebo ohrozenia verejného zdravia.



Pandémia koronavírusového ochorenia COVID-19 si vynútila zníženie počtu účastníkov púte počas troch po sebe nasledujúcich rokov, pričom v roku 2020 sa na nej v rámci prísnych spoločenských dištančných opatrení mohlo zúčastniť len niekoľko tisíc obyvateľov saudskoarabského kráľovstva.



V roku 2021 prišlo do Mekky približne 60.000 pútnikov a vlani ich počet stúpol na jeden milión.



Viac ako 2000 pútnikov na tohtoročnej púti trpelo zdravotnými komplikáciami v dôsledku extrémnych horúčav. Teplota dosahovala na najposvätnejšom mieste islamu až 48 stupňov Celzia.



Väčšina z tradičných obradov sa konala v exteriéri a medzi pútnikmi boli aj starší ľudia, keďže vekové obmedzenia platné počas pandémie úrady pred tohtoročnou púťou zrušili.



Podľa údajov jednotlivých krajín, ktorých obyvatelia putovali do Mekky, si tohtoročná hadždž vyžiadala najmenej 30 obetí. Saudskoarabské úrady však tento údaj nepotvrdili.



Hadždž trvá takmer týždeň. Je jedným z piatich pilierov islamu a musí ju aspoň raz za život absolvovať každý moslim, ktorý je telesne i duševne zdravý a má na cestu finančné prostriedky. Je to jedno z najväčších náboženských zhromaždení na svete.