Moslimská púť hadždž vrcholí rituálom kameňovania diabla

Moslimskí pútnici sa zhromažďujú na vrchole skalnatého kopca známeho ako Hora milosrdenstva na planine Arafát počas každoročnej púte hadždž pri svätom meste Mekka v Saudskej Arábii vo štvrtok 5. júna 2025. Foto: TASR/AP

Miná 6. júna (TASR) - Moslimskí pútnici, ktorí sa zúčastňujú na tohtoročnej výročnej púti hadždž v saudskoarabskej Mekke, vykonávajú v piatok symbolický rituál kameňovania diabla. Ide o posledný rituál moslimskej púte, na ktorú nadväzuje sviatok obetovania - íd al-adhá. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.Tento rituál pripomína Abrahámovo ukameňovanie diabla na troch miestach, kde sa ho údajne Satan snažil odradiť od poslúchnutia Božieho príkazu, aby obetoval svojho syna. Pútnici preto v údolí Miná na okraji Mekky hádzali sedem kameňov na každú z troch betónových stien symbolizujúcich diabla.Vo štvrtok veriaci vystupovali na pahorok Arafát, kde údajne prorok Mohamed predniesol svoju poslednú kázeň. Mnohí vystúpili na vrchol napriek horúčavám, pre ktoré saudskoarabské úrady prijali sériu preventívnych opatrení.Tohtoročnú púť hadždž sprevádzali aj operácie proti účasti pútnikov bez povolenia úradov, čo viedlo k citeľne menšiemu počtu účastníkov a výraznej prítomnosti príslušníkov bezpečnostných zložiek v Mekke i priľahlých oblastiach. Cieľom týchto opatrení bolo zabrániť opakovaniu minuloročnej tragédie, keď v horúčavách počas púte zomrelo 1301 ľudí.Saudskoarabské úrady totiž uviedli, že väčšina týchto úmrtí bola v radoch pútnikov, ktorí prišli na púť bez oficiálneho povolenia úradov, a preto nemali prístup k ubytovaniu a iným službám zameraným na ochranu pútnikov pred teplom.Na tohtoročnej púti hadždž aj vďaka prijatým opatreniam zaznamenali najnižší počet pútnikov za viac ako tri desaťročia - s výnimkou rokov obmedzení súvisiacich s pandémiou choroby COVID-19 v rokoch 2020 – 2022. Minulý rok sa na púti hadždž zúčastnilo 1,8 milióna moslimov, tento rok ich bolo 1,6 milióna.Povolenia na hadždž sa krajinám prideľujú na základe kvót. Jednotlivci ich môžu získať z lotérie.Saudská Arábia je miestom zrodu islamu. Púť hadždž, jeden z piatich pilierov islamu, musí absolvovať aspoň raz za život každý moslim, ktorý je telesne a duševne zdravý a má prostriedky na cestu do Mekky. Moslimovi, ktorý vykoná púť do Mekky, patrí titul hadždží.Koniec hadždžu časovo koliduje so začiatkom slávenia sviatku íd al-adhá, pre ktorý je typické prinášanie obety zabitím zvieraťa – zvyčajne kozy, ovce, kravy, býka alebo ťavy.