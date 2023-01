Moslimská únia vo Francúzsku žaluje autora bestsellerov Houellebecqa

Paríž 14. januára (TASR) - Únia mešít vo Francúzsku žaluje kontroverzného francúzskeho spisovateľa Michela Houellebecqa za "podnecovanie diskriminácie, nenávistných prejavov a násilia". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Houellebecq, ktorého knihy sú bestsellermi, napísal v roku 2015 román Soumission (Podrobenie). Dielo sa odohráva v nie príliš vzdialenej fiktívnej budúcnosti, v ktorej sa vlády vo Francúzsku ujímajú islamisti a začínajú tam zavádzať moslimské zvyklosti a obmedzovať európske liberálne slobody.



Literát je obvinený z toho, že povedal v rozhovore pre publikáciu 'Front Populaire', že moslimovia vo Francúzsku by mali "prestať kradnúť a byť agresívni" voči "etnickým" Francúzom.



Pasáže z publikácie naznačujú, že by mohlo dôjsť k násiliu voči francúzskym moslimom, ktoré nazval "obrátené Bataclany", čo je narážka na útoky džihádistov francúzskeho a belgického pôvodu s napojením na extrémistickú skupinu Islamský štát, ktorí strieľali do ľudí v koncertnom klube Bataclan v roku 2015.



Houellebecq prisľúbil, že kontroverzné pasáže budú z online rozhovoru aj z pripravovanej knihy odstránené.



Prezident únie Mohammed Moussaoui však vo vyhlásení uviedol, že "jeho návrh odstrániť výroky z pripravovanej knihy neznamená koniec ich šíreniu a nechráni moslimov pred ich následkami".