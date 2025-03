Moslimské národy podporili egyptský plán na obnovu Pásma Gazy

Džidda 8. marca (TASR) - Organizácia islamskej spolupráce (OIC) v piatok podporila protinávrh Ligy arabských štátov (LAŠ) voči kontroverznému plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na obsadenie Gazy a vysídlenie jej obyvateľov, uviedli pre agentúru AFP dvaja ministri, informuje TASR.



Rozhodnutie 57-členného zoskupenia bolo prijaté na mimoriadnom zasadnutí v saudskoarabskej Džidde, tri dni po tom, ako LAŠ ratifikovala plán na samite v Káhire.



Alternatíva k Trumpovmu všeobecne odsudzovanému prevzatiu, ktorú vypracoval Egypt, navrhuje obnovu pásma Gazy pod budúcou správou Palestínskej samosprávy.



"Mimoriadne zasadnutie ministrov Organizácie islamskej spolupráce prijalo egyptský plán, ktorý sa teraz stal arabsko-islamským plánom," uviedol egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdal Átí, ktorého slová zopakoval aj sudánsky šéf diplomacie.



Trump vyvolal celosvetové pobúrenie, keď navrhol, aby USA "prevzali" Gazu a premenili ju na "Riviéru Blízkeho východu", pričom by prinútili jej palestínskych obyvateľov presťahovať sa do Egypta alebo Jordánska.



Arabskí lídri na utorkovom summite v Káhire tiež avizovali zriadenie fondu, ktorý bude financovať obnovu Gazy, a vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby prispelo k urýchleniu procesu obnovy vojnou zničenej enklávy.



"Ďalším krokom je, aby sa tento plán stal medzinárodným plánom, ktorý by prijala Európska únia a medzinárodné strany, ako napríklad Japonsko, Rusko, Čína a ďalšie. O to sa budeme usilovať a sme v kontakte so všetkými stranami vrátane Američanov," povedal Badr Abdal Átí.



V protinávrhu sa však neuvádza úloha Hamasu, ktorý ovláda Gazu, pričom plán odmietli Spojené štáty aj Izrael. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceová vo štvrtok novinárom povedala, že plán "nespĺňa očakávania" Washingtonu. Americký vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff reagoval o čosi pozitívnejšie a označil to za "prvý krok zo strany Egypťanov v dobrej viere".