Moslimské štáty kritizujú Indiu za urážlivé výroky o islame

Naí Dillí 6. júna (TASR) - Najmenej päť arabských krajín už oficiálnou cestou protestovalo proti hanlivým výrokom o islame a prorokovi Mohamedovi, ktorých sa dopustili dvaja vplyvní predstavitelia vládnucej Indickej ľudovej strany (BJP) premiéra Naréndru Módího. V pondelok o tom informovala agentúra AP.



Proti týmto vyjadreniam sa v pondelok ostro ohradili aj Pakistan a Afganistan. V niektorých arabských krajinách sa už objavili aj výzvy na bojkot indického tovaru.



Hnev rastie od minulého týždňa, keď sa dvaja hovorcovia BJP, Nupur Šarma a Navín Džindal, dopustili výrokov považovaných za urážku islamského proroka Mohameda a jeho manželky Ajše.



Módího strana proti nim nepodnikla žiadne kroky až do nedele, keď sa začala vlna diplomatických protestov: Katar a Kuvajt si napríklad predvolali indických veľvyslancov.



BJP následne suspendovala Šarmu, vylúčila Džindala a v rozpore so svojím doterajším mlčaním v podobných kauzách vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že "dôrazne odsudzuje urážku akýchkoľvek náboženských osobností". Katar a Kuvajt tento krok privítali.



Organizácia islamskej spolupráce (OIC) so sídlom v Džidde však v reakcii na sporné výroky upozornila, že sa objavili v "kontexte silnejúcej nenávisti voči islamu a moslimom" v Indii.



Naí Dillí zatiaľ nekomentovalo protesty moslimských krajín, ale indické ministerstvo zahraničných vecí v pondelok odmietlo komentáre OIC ako "neodôvodnené" a "úzkoprsé".



Kontroverzné vyjadrenia predstaviteľov BJP podľa AP zazneli v období narastajúceho násilia, ktorého sa voči indickej moslimskej menšine dopúšťajú hinduistickí nacionalisti.



Agentúra AP konštatuje, že nacionalistov "povzbudzuje mlčanie Módího o takýchto útokoch", čo je stav trvajúci od jeho prvého zvolenia v roku 2014.



Ľudskoprávne skupiny ako Human Rights Watch a Amnesty International varovali, že útoky a kritika indických nacionalistov proti moslimom sa môžu ešte stupňovať.



Moslimovia predstavujú 14 percent z 1,4 miliardy obyvateľov Indie a sú aj druhou najväčšou moslimskou populáciou v celosvetovom meradle.