Moslimskí pútnici sa v rámci púte hadždž modlia na hore Arafát
Pútnici počas niekoľkých dní vykonávajú tradičné náboženské rituály aj napriek vysokým teplotám, ktoré sa v Mekke v pondelok pohybovali okolo 40 stupňov Celzia.
Autor TASR
Mekka 26. mája (TASR) - Tisícky moslimských veriacich sa v utorok v rámci každoročnej púte hadždž pomodlili na hore Arafát, kde pred približne 1400 rokmi prorok Mohamed údajne predniesol svoju poslednú kázeň. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hadždž spája moslimov rôznych rás, etník, jazykov či ekonomických podmienok ako príležitosť požiadať Boha o odpustenie hriechov. Niektorí z nich preto mnoho rokov šetria peniaze na cestu alebo čakajú na povolenie zúčastniť sa.
Pútnici počas niekoľkých dní vykonávajú tradičné náboženské rituály aj napriek vysokým teplotám, ktoré sa v Mekke v pondelok pohybovali okolo 40 stupňov Celzia. Veriacim tento rok pomáha viac ako 50.000 zdravotníckych pracovníkov a 3000 sanitiek v snahe predísť tragédii podobnej tej z roku 2024. Extrémne horúčavy vtedy presiahli 51 stupňov Celzia a v ich dôsledku zahynulo viac než 1300 ľudí.
Tisíce pútnikov od utorkového úsvitu na približne 70-metrov vysokom pahorku v blízkosti Mekky recitovali verše z Koránu. Tento rok aj napriek napätiu na Blízkom východe je púti hadždž odhadov viac ako 1,5 milióna veriacich z celého sveta.
Do Mekky pricestovalo aj viac ako 30.000 Iráncov - približne tretina z pôvodne očakávaných 86.000. Iránska štátna tlačová agentúra IRNA uvádza, že dôvodom poklesu je „vojnová situácia“.
Po skončení rituálov pri hore Arafát sa po západe slnka pútnici presunú na neďalekú pláň Muzdalifa, kde budú zbierať kamene pre stredajšie symbolické kameňovanie diabla na planine Miná.
Hadždž vrcholí sviatkom obetovania Íd al-adhá, počas ktorého sa ľudia modlia a obetujú rôzne zvieratá - zvyčajne kozy, ovce, kravy, býkov alebo ťavy. Celosvetovo ide o jedno z najväčších zhromaždení ľudí.
Saudská Arábia je miestom zrodu islamu. Púť hadždž ako jeden z piatich pilierov islamu musí absolvovať aspoň raz za život každý moslim, ktorý je telesne a duševne zdravý a má prostriedky na cestu do Mekky. Moslimovi, ktorý vykoná púť do Mekky, patrí titul hadždží.
