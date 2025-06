Moslimskí pútnici v rámci púte hadždž vystupujú na pahorok Arafát

Rijád 5. júna (TASR) - Tisíce veriacich od štvrtka rána v rámci výročnej moslimskej púte hadždž prichádzajú k pahorku Arafát, aby sa modlili na mieste, kde prorok Mohamed údajne predniesol svoju poslednú kázeň.



Ako situáciu popísala agentúra AFP, na pahorok od rána vystupovali po skupinách stovky pútnikov oblečených v bielom, píše TASR. Mnohí sa pred slnkom chránili rôznofarebnými dáždnikmi. Iní sa na prístupových cestách k pahorku ochladzovali pri bránach s vodnou parou alebo pitných fontánkach.



Aby sa u pútnikov predišlo úpalom, saudskoarabské úrady ich vyzvali, aby medzi 10:00 h a 16:00 h zostávali vo svojich stanoch. Ide o jedno z mnohých opatrení prijatých v snahe zabrániť zopakovaniu tragédie z roku 2024, keď v dôsledku teplôt dosahujúcich 51,8 stupňa Celzia zomrelo počas púte do Mekky viac ako 1300 veriacich.



Už v stredu - v prvý deň jedného z najväčších náboženských zhromaždení na svete - teplota v Mekke a okolí prekročila 40 stupňov Celzia. V stredu pútnici vykonali rituál tawáf, ktorý spočíva v obchádzaní Kaaby — stavby v tvare čiernej kocky, ku ktorej sa moslimovia po celom svete obracajú pri svojich modlitbách.



Na ochranu pred extrémnymi horúčavami dali úrady rozšíriť zóny so zatienením o 50.000 metrov štvorcových, v pohotovosti je niekoľko tisíc zdravotníkov a záchranárov a nainštalovaných bolo viac než 400 zdrojov vody.



Na zvládanie davov úrady využívajú najnovšie technológie vrátane umelej inteligencie, ktoré spracúvajú údaje a obrazové záznamy. Tie sa získavajú aj vďaka novej flotile dronov rozmiestnených v rôznych lokalitách Mekky.



Úrady tiež spustili rozsiahlu kampaň proti pútnikom, ktorí sa pokúšajú dostať na hadždž bez povolenia - zintenzívnili policajné kontroly a rozposielajú do mobilov varovné správy pred podvodným konaním. V nákupných centrách, na informačných tabuliach a v médiách sa tiež opakuje oznámenie, že hadždž bez oficiálneho povolenia nie je možný. Úrady v nedeľu oznámili, že na vstupoch do Mekky odmietli vstup už takmer 270.000 ľuďom, ktorí chceli ísť na púť bez oficiálneho povolenia.