Moslimskí pútnici v údolí Míná kameňovali diabla

Rijád 31. júla (TASR) - Moslimskí pútnici, ktorí sa zúčastňujú na tohtoročnej výročnej púti hadždž v Mekke, vykonali v piatok symbolický rituál kameňovania diabla. Použili naň vopred pripravené sterilizované kamienky.



Informovala o tom agentúra DPA s tým, že vydezinfikované kamienky boli súčasťou sanitárnych opatrení prijatých saudskoarabskými úradmi na ochranu účastníkov púte, na ktorej sa tento rok pre pandémiu koronavírusu zúčastňuje len zlomok veriacich.



Zábery odvysielané alebo zverejnené v saudskoarabských štátnych médiách zachytávajú pútnikov s rúškami či respirátormi na tvári, ako sa radia do skupín a čakajú, aby mohli vykonať záverečný rituál púte. Veriaci stáli na vyznačených miestach, aby aj vnútri niekoľkoposchového komplexu Džamarát v údolí Míná zachovávali medzi sebou bezpečné vzdialenosti.



Následne hádzali kamene do troch stĺpov predstavujúcich diabla, ktorý sa podľa moslimskej tradície pokúšal odhovoriť proroka Ibráhíma (biblického Abraháma), aby sa podvolil Božej vôli. Boh totiž kázal Ibráhímovi, aby obetoval svojho syna, ktorého však Boh napokon ušetril.



Po absolvovaní rituálu kameňovania diabla si pútnici zvyčajne oholia hlavy, oblečú si nový odev a prinesú zvieraciu obetu. Ženy si zvyknú odstrihnúť prameň vlasov, čo symbolizuje - rovnako ako aj v prípade mužov - duchovnú obnovu.



Kameňovanie diabla je posledným rituálom moslimskej púte, na ktorú nadväzuje sviatok obetovania - íd al-adhá.



Za normálnych okolností sa na púti do Mekky každoročne zúčastňuje približne 2,5 milióna moslimov z celého sveta. Tento rok ale saudskoarabské kráľovstvo obmedzilo účasť len na približne 1000 pútnikov, ktorými navyše musia byť občania Saudskej Arábie alebo ľudia žijúci na jej území. Miestne média však neskôr uviedli, že účasť napokon úrady povolili až 10.000 vybraným pútnikom.



Pred púťou museli pútnici stráviť týždeň v domácej karanténe a potom sa ešte štyri ďalšie dni museli izolovať priamo v Mekke, informovalo médiá saudskoarabské ministerstvo pre náboženské záležitosti.



Saudská Arábia je miestom zrodu islamu. Púť hadždž, jeden z piatich pilierov islamu, musí absolvovať aspoň raz za život každý moslim, ktorý je telesne a duševne zdravý a má prostriedky na cestu do Mekky. Moslimovi, ktorý vykoná púť do Mekky, patrí titul hadždží.