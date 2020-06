Moslimskí veriaci z Malajzie na tohtoročný hadždž do Mekky nepôjdu

Kuala Lumpur 11. júna (TASR) – Moslimskí veriaci z Malajzie sa nezúčastnia na tradičnej púti hadždž v Saudskej Arábii. Dôvodom je neistota spôsobená pandémiou nového koronavírusu a možné zdravotné riziká pre 31 600 malajzijských pútnikov, ktorí mali koncom júla cestovať na výročnú púť do Mekky.



Rozhodnutie malajzijskej vlády dnes oznámil minister pre náboženské záležitosti Zulkifli Mohamad Al-Bakri, informovala agentúra AFP.



"Bolo to ťažké rozhodnutie," priznal minister. Dodal, že veriaci, ktorí mali cestovať na púť tento rok, sa na nej budú môcť zúčastniť na budúci rok.



V Malajzii, kde sa k islamu hlási asi 60 percent z 32 miliónov obyvateľov, sa zvyčajne čaká roky, kým veriaci môže vykonať hadždž.



Neúčasť svojich vyše 200 000 pútnikov na tohtoročnej púti hadždž pred týždňom oznámila aj s Malajziou susediaca Indonézia.



Hadždž by sa mal konať tento rok koncom júla, ale saudskoarabské kráľovstvo ešte neoznámilo, či túto púť nezruší.



Saudská Arábia začala v poslednú májovú nedeľu postupne znovu otvárať mešitu proroka Mohameda v meste Medina, jednom z dvoch najposvätenejších miest islamu, a to po dvoch mesiacoch zatvorenia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 spôsobovaného novým koronavírusom.