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MASOVÝ HROB: Podľa predpokladov obsahuje dlho utajované pozostatky
Snahy nájsť telá nezvestných postupujú iba pomaly a komplikujú to aj vzťahy medzi Prištinou a Belehradom, ktorý neuznáva nezávislosť Kosova.
Autor TASR
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Priština 30. júla (TASR) - Úrady v Kosove začali kopať na mieste, kde sa pravdepodobne nachádza masový hrob z obdobia vojny s Belehradom, oznámil vo štvrtok premiér Albin Kurti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Tento hrob podľa predpokladov obsahuje dlho utajované pozostatky skupiny 23 intelektuálov z Mitrovice - lekárov, profesorov a aktivistov za ľudské práva, ktorí boli unesení a zmizli 19. apríla 1999,“ uviedol Kurti na sieti X.
Počas vojny v Kosove medzi srbskými vládnymi jednotkami a etnickými albánskymi povstalcami v rokoch 1998 - 1999 zahynulo približne 13.000 ľudí a ďalších viac ako 4000 bolo nezvestných.
Počas uplynulých desaťročí sa podarilo odhaliť niekoľko masových hrobov a identifikovať pozostatky tisícov ľudí, približne 1600 osôb je však naďalej nezvestných.
Predstavitelia Kosova tento týždeň oznámili, že našli ľudské ostatky, ale zatiaľ oficiálne nepotvrdili, že miesto nálezu je miestom masového hrobu z vojnových čias.
Hlavný špeciálny prokurátor Blerim Isufaj vo štvrtok pri návšteve miesta nálezu pre médiá povedal, že vyšetrovanie sa iba začalo a verejnosť požiadal o trpezlivosť.
„Identifikácia si vyžaduje čas a musia sa dodržať postupy na vyzdvihnutie a následnú identifikáciu tela pomocou analýzy DNA,“ objasnil.
Nájdené pozostatky podľa neho nemožno jednoducho iba vyzdvihnúť, pretože pri každom tele sa musí zachovať presne stanovený postup. Bez poskytnutia ďalších podrobností uviedol, že v súvislosti s týmto prípadom polícia zadržala dvoch Srbov.
Snahy nájsť telá nezvestných postupujú iba pomaly a komplikujú to aj vzťahy medzi Prištinou a Belehradom, ktorý neuznáva nezávislosť Kosova.
Kosovo a Srbsko sa v januári zhodli na zostavení spoločnej komisie pre pátranie po nezvestných z čias vojny. Zaviazali sa tiež k poskytovaniu tajných informácií druhej strane, ktoré môžu pomôcť pri nájdení dosiaľ neznámych miest pochovávania. Výsledky prípadnej spolupráce v tejto oblasti však zatiaľ nie sú viditeľné.
„Tento hrob podľa predpokladov obsahuje dlho utajované pozostatky skupiny 23 intelektuálov z Mitrovice - lekárov, profesorov a aktivistov za ľudské práva, ktorí boli unesení a zmizli 19. apríla 1999,“ uviedol Kurti na sieti X.
Počas vojny v Kosove medzi srbskými vládnymi jednotkami a etnickými albánskymi povstalcami v rokoch 1998 - 1999 zahynulo približne 13.000 ľudí a ďalších viac ako 4000 bolo nezvestných.
Počas uplynulých desaťročí sa podarilo odhaliť niekoľko masových hrobov a identifikovať pozostatky tisícov ľudí, približne 1600 osôb je však naďalej nezvestných.
Predstavitelia Kosova tento týždeň oznámili, že našli ľudské ostatky, ale zatiaľ oficiálne nepotvrdili, že miesto nálezu je miestom masového hrobu z vojnových čias.
Hlavný špeciálny prokurátor Blerim Isufaj vo štvrtok pri návšteve miesta nálezu pre médiá povedal, že vyšetrovanie sa iba začalo a verejnosť požiadal o trpezlivosť.
„Identifikácia si vyžaduje čas a musia sa dodržať postupy na vyzdvihnutie a následnú identifikáciu tela pomocou analýzy DNA,“ objasnil.
Nájdené pozostatky podľa neho nemožno jednoducho iba vyzdvihnúť, pretože pri každom tele sa musí zachovať presne stanovený postup. Bez poskytnutia ďalších podrobností uviedol, že v súvislosti s týmto prípadom polícia zadržala dvoch Srbov.
Snahy nájsť telá nezvestných postupujú iba pomaly a komplikujú to aj vzťahy medzi Prištinou a Belehradom, ktorý neuznáva nezávislosť Kosova.
Kosovo a Srbsko sa v januári zhodli na zostavení spoločnej komisie pre pátranie po nezvestných z čias vojny. Zaviazali sa tiež k poskytovaniu tajných informácií druhej strane, ktoré môžu pomôcť pri nájdení dosiaľ neznámych miest pochovávania. Výsledky prípadnej spolupráce v tejto oblasti však zatiaľ nie sú viditeľné.