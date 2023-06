Most medzi Chersonskou oblasťou a Krymom je momentálne nepoužiteľný

Moskva 23. júna (TASR) - Most, ktorý spája Ruskom nezákonne anektovaný Krymský polostrov s Chersonskou oblasťou na juhu Ukrajiny, bol vážne poškodený a v súčasnosti je nepoužiteľný. V piatok to uviedol Ruskom dosadený šéf Chersonskej oblasti Vladimir Saľdo. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Saľdo povedal, že Čonharský most bude pre dopravu uzavretý na približne 20 dní. "Most utrpel väčšie škody, ako sme si pôvodne mysleli," dodal s tým, že oprava sa už začala.



Ruskí predstavitelia vo štvrtok tvrdili, že na most zaútočili ukrajinské sily. Saľdo naznačil, že Kyjev pri tom použil l strely dlhého doletu Storm Shadow. Ukrajine ich v máji poskytla Británia.



Boje na juhu a východe Ukrajiny sa zintenzívnili po začiatku plánovanej ukrajinskej protiofenzívy, pripomína AFP.