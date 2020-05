Most na Dunaji medzi Komárnom a Komáromom sa bude volať Most Monoštor

Budapešť 25. mája (TASR) - Výstavba cestného mosta, ktorý bude spájať slovenské Komárno a maďarský Komárom a je spoločným projektom Slovenska a Maďarska, je v poslednej etape realizácie. Maďarsko-slovenská pracovná skupina rozhodla, že most sa bude volať Most Monoštor (Monostori híd), informoval v pondelok agentúru MTI štátny tajomník rezortu inovácie a technológií László Mosóczi.



Most sa na pravom brehu Dunaja nachádza v komáromskej mestskej časti Koppánymonostor, pričom neďaleko je Monoštorská pevnosť. Tá je súčasťou komárňanského pevnostného systému, ktorý bol najväčším fortifikačným komplexom v rámci bývalého Uhorska.



Konečné rozhodnutie o návrhu názvu, ktorý podporuje aj slovenská strana, bude takisto v rukách spoločnej pracovnej skupiny, dodal Mosóczi.



Výstavba mosta je financovaná z eurofondov prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy. Oba brehy Dunaja boli spojené v decembri 2019 obojstranným privarením posledného namontovaného segmentu. Okrem hlavnej cesty s dvoma pruhmi bude na moste aj chodník pre peších a cyklocesta. Celkový rozpočet projektu je vyše 117 miliónov eur.



Medzivládnu dohodu o výstavbe medzi vládami Slovenska a Maďarska podpísali v roku 2012. V roku 2014 boli vydané stavebné povolenia na obidvoch stranách a v roku 2015 získali obe krajiny grant z európskych fondov z programu CEF – Nástroj na prepojenie Európy. Výška grantu dosahuje 85 percent z nákladov 91,2 milióna eur.



Podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva SR Richard Sulík si výstavbu mosta v Komárne prezrel 11. mája spolu s maďarským ministrom zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péterom Szijjártóom, ktorý povedal, že 600 metrov dlhý most bude odovzdaný v auguste.











