Most Pelješac už spojili, o rok ho otvoria

Záhreb 29. júla (TASR) - Dôležitý Most Pelješac v južnom Chorvátsku bol v stredu neskoro večer úplne spojený, keď robotníci namontovali posledný, 165. diel jeho oceľového oblúka. Most sa teraz klenie z obce Komarna na pobreží až k obci Brijesta na severe polostrova Pelješac. Vo štvrtok o tom informovala chorvátska tlačová agentúra HINA.



Most dlhý 2440 metrov má 13 oblúkov, z ktorých päť centrálnych má každý dĺžku 285 metrov. Most tvorí aj šesť 33 metrov vysokých, centrálne nainštalovaných pylónov vyrobených zo železobetónu, ale aj pruh pre údržbu mostnej infraštruktúry.



Posledný diel mostového oblúka, ktorý nasadili v stredu neskoro večer, je dlhý 18 metrov. Na tejto udalosti sa zúčastnili aj chorvátsky premiér Andrej Plenkovič, minister dopravy Oleg Butkovič, šéf Dubrovnícko-neretvianskej župy Nikola Dobroslavič a generálny riaditeľ prevádzkovateľa ciest Hrvatske Vode.



Na pobreží sa na udalosti zúčastnilo množstvo občanov, ale sledovali ju aj z člnov a ďalších plavidiel na mori. Plavebný profil pod mostom je 200 metrov krát 55 metrov.



Most navrhol Marjan Pipenbaher a postavila ho čínska štátna spoločnosť China Road and Bridge Corporation (CRBC). Prácu na projekte dostala v roku 2018, keď sa prihlásila do verejnej súťaže a ponúkla nízku cenu 2.081 miliardy chorvátskych kún bez DPH a termín dokončenia 36 mesiacov.



Práce na moste sa oficiálne začali 31. júla 2018, hoci problém sa riešil už pred 16 rokmi.



Most a prístupové cesty sa podľa očakávania otvoria pre bežnú dopravu v júni 2022, pred začiatkom vrcholu turistickej sezóny.



Rozhodnutie financovať projekt urobila vláda v roku 2017.



Štúdia objednaná Európskou komisiou v máji 2013 ukázala, že Pelješacký most je najlepším riešením, ako spojiť najjužnejšiu časť Chorvátska so so zvyškom krajiny - a EÚ. Komplexné dokončenie mosta sa bude pokladať za historickú udalosť pre Chorvátsko.



Je dôležitý aj pre turistov, ktorí na ceste na juh Chorvátska, a teda aj do obľúbeného Dubrovníka, nemusia čakať v kolónach na hranici Bosny a Hercegoviny (BaH). Táto krajina totiž rozdeľuje Chorvátsko na dve časti, pretože sa doň na malom pobrežnom úseku vkliňuje. Turisti budú vďaka mostu môcť Bosnu obísť - odbočia na Pelješacký most a dostanú sa cezeň na Pelješacký polostrov a potom ďalej na juh krajiny.



Na financovaní projektu sa podieľala tiež Európska komisia. Európska únia spolufinancuje aj stavbu prístupových ciest, tunelov, dodatočných mostov a viaduktov, ako aj okružnú komunikáciu v obci Ston v južnej časti Pelješackého polostrova, dodala HINA.