Most sv. Dujma cez Kaštelanský záliv dodá Splitu nový vzhľad
Primátor Splitu Tomislav Žuta projekt strategickej infraštruktúrnej iniciatívy označil za nezastaviteľný a očakáva, že všetky povolenia pre výstavbu získa do troch rokov.
Autor TASR
Záhreb 8. marca (TASR) - V Chorvátsku v sobotu predstavili víťazný návrh mosta cez Kaštelanský záliv, ktorý bude súčasťou projektu Nový vstup do Splitu. Most sv. Dujma je spoločným dielom projekčných kancelárií Studio 3LHD a Pipenbaher Inženýrji. TASR o tom píše podľa agentúry HINA a webu croatiaweek.com.
Most zavesený oceľovými lanami na dvoch pylónoch s dvoma pruhmi pre autá v oboch smeroch bude dlhý 1,6 kilometra, svetlá výška pre lode bude v najvyššom mieste približne 65 metrov nad hladinou. Chodníky pre chodcov a cyklistov budú vybudované po bokoch, ale asi dva metre pod úrovňou mostovky pre autá, aby sa minimalizovalo ich vystavenie emisiám z dopravy.
Primátor Splitu Tomislav Žuta projekt strategickej infraštruktúrnej iniciatívy označil za nezastaviteľný a očakáva, že všetky povolenia pre výstavbu získa do troch rokov. Mesto zabezpečí výstavbu prístupových ciest, čím sa vyriešia aj chronické dopravné zápchy.
„Riva (nábrežná promenáda) bude tento rok zrekonštruovaná spoločnosťou 3LHD, pričom sa zmení osvetlenie a stožiare,“ dodal Žuta.
Podľa generálneho riaditeľa štátnej spoločnosti Chorvátske cesty Ivicu Budimira bude výstavba mosta a prístupových ciest stáť približne 250 miliónov eur. Bude to menej náročné ako výstavba Pelješackého mosta.
„Vytvorili sme veľmi krásny most, ktorý sa hodí k priestoru, rešpektuje ho a ctí ho,“ povedal autor návrhu Marjan Pipenbaher zo Slovinska, ktorý navrhol aj Pelješacký most.
„Najdôležitejším prínosom bude integrácia Splitu a Kaštely, ktorá ľuďom poskytne úplne nový pohľad na mesto a oblasť sa stane oveľa atraktívnejším pre život,“ dodal Marko Dabrovič zo štúdia 3LHD.
