Most sv. Juraja v Janove sprístupnili pre verejnú dopravu

Janov 4. augusta (TASR) - V talianskom prístavnom meste Janov v utorok odovzdali do používania nový diaľničný most ako náhradu za predošlý Morandiho most, ktorý sa zrútil v roku 2018 a zahynulo pri tom 43 ľudí. Prvé autá po novom moste pomenovanom po sv. Jurajovi prešli v utorok krátko po 22.00 h SELČ, informovala agentúra AFP.



Ako spresnili talianske médiá, pôvodne mali prvé autá po moste prejsť už po 20.00 h SELČ. Otvorenie mosta pre verejnosť sa oneskorilo pre dokončovanie asfaltérskych prác.



Nová oceľovo-betónová štruktúra s dĺžkou 1067 metrov obsahuje 18 pilierov a vylepšený bezpečnostný mechanizmus. Most navrhol renomovaný taliansky architekt Renzo Piano - rodák z Janova.



Bývalý Morandiho most, pomenovaný po architektovi Riccardovi Morandim, ktorý ho navrhol, sa zrútil počas silného dažďa 14. augusta 2018. Most bol výrazným bodom v krajine a slúžil ako kľúčový hlavný ťah, ktorý spájal Janov a jeho veľký prístav s diaľnicami vedúcimi do Francúzska a ďalších talianskych miest.



Zrútenie Morandiho mosta vyvolalo prudké súdne spory, ktoré stále trvajú. Most bol v čase svojho vzniku v roku 1967 chválený ako architektonický zázrak, avšak vyšetrovanie tragédie ukázalo, že za jeho zrútením je zanedbávanie technického stavu.



Spoločnosť Autostrade, ktorá prevádzkuje takmer polovicu diaľničnej siete v Taliansku, bola obvinená z nedostatočnej starostlivosti o most, falšovania bezpečnostných správ a interného nátlaku na zníženie nákladov na jeho údržbu.



Autostrade je spolu s niekoľkými činiteľmi z ministerstva dopravy vyšetrovaná v súvislosti s trestným činom zabitia.