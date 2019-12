MOTÁK Z ČÍNY: Na vianočnej pohľadnici bolo volanie väzňov o pomoc

Londýn 23. decembra (TASR) - Britský obchodný reťazec Tesco pozastavil v Číne tlač svojich vianočných pohľadníc. Stalo sa tak po tom, čo šesťročné dievča v Londýne našlo v jednej z nich správu, že na ich výrobe sa podieľajú proti svojej vôli zahraniční väzni. Informoval o tom nedeľník Sunday Times.



Prosbu o pomoc našla minulý víkend na jednej z pohľadníc šesťročná Florence Widdicombová. Stálo v nej: "Sme zahraniční väzni z väznice Čching-pchu v Šanghaji v Číne. Sme nútení pracovať proti našej vôli. Prosíme, pomôžte nám a informujte organizáciu pre ľudské práva a pána Petra Humphreya."



Tesco, najväčší maloobchodný predajca v Spojenom kráľovstve, každoročne venuje okolo 300.000 libier (vyše 352.000 eur) z predaja vianočných pohľadníc dobročinným organizáciám British Heart Foundation, Cancer Research UK a Diabetes UK. Po objavení spomínanej správy bola ich výroba okamžite zastavená, pohľadnice stiahnuté z predaja a záležitosť sa začala prešetrovať.



Hovorkyňa Tesca podľa agentúry AFP uviedla, že spoločnosť vo svojich dodávateľských reťazcoch "nikdy neakceptuje" prácu vykonávanú väzňami.



Predmetné pohľadnice vyrába spoločnosť Zheijiang Yunguang Printing, kde sa v novembri uskutočnilo nezávislé vyšetrovanie výrobných podmienok. "Nenašli sa nijaké dôkazy, ktoré by naznačovali, že boli porušené naše pravidlá zakazujúce využitie práce väzňov," povedala hovorkyňa. Ak sa však podozrenie z nútenej práce potvrdí, spoločnosť Tesco ukončí spoluprácu s dodávateľom pohľadníc, dodala.



Peter Humphrey, ktorý kedysi pracoval pre tlačovú agentúru Reuters a oslovila ho redakcia Sunday Times, uviedol, že nepochybuje o tom, že autori odkazu sú väzňami v zariadení Čching-pchu. Sám Humphrey tam bol zadržiavaný deväť mesiacov až do júna 2015. Humphreya a jeho americkú manželku zatkli v Číne v roku 2013; v tom čase pracovali pre firmu, ktorá podporovala nadnárodné spoločnosti pri vyšetrovaní obvinení z korupcie v Číne. Odsúdení boli za to, že poskytli súkromné záznamy čínskych občanov americkej spoločnosti GlaxoSmithKline. Manželov deportovali z Číny v júni 2015 po skrátení ich trestu.