Motívom Abeho atentátnika bol aj strach z chudoby

Tokio 19. júla (TASR) - Motívom atentátnika na bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho bol okrem nenávisti k náboženskej sekte aj strach z chudoby, uviedla v utorok s odvolaním sa na zdroje z prostredia vyšetrovania japonská agentúra Džidži. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Atentátnik, 41-ročný nezamestnaný Tecuja Jamagami, už predtým naznačil svoj zámer zavraždiť Abeho v liste adresovanom kritikovi kontroverznej Cirkvi zjednotenia, známej aj pod názvom Munova sekta. Útočník po svojom zadržaní povedal, že konal z nenávisti voči tejto sekte, ktorú Abe v Japonsku podporoval.



Matka atentátnika totiž tejto organizácii venovala značné finančné dary, ktoré viedli k jej bankrotu a rozbitiu rodiny. V spomínanom liste Jamagami tiež uviedol, že je voči Abemu "zatrpknutý", keďže japonského premiéra opísal ako "jedného z najvplyvnejších sympatizantov Cirkvi zjednotenia".



Bývalý predseda japonskej vlády sa vlani objavil na podujatí tejto sekty, kde vystúpil aj prostredníctvom videopríhovoru.



Táto cirkev má svojich členov v mnohých krajinách vrátane Japonska. Ešte v roku 1954 ju založil a viedol už medzičasom zosnulý Juhokórejčan Son-mjong Mun a skupina sa stala terčom kritiky okrem iného aj v dôsledku systematického organizovania hromadných sobášov.



Atentátnik zastrelil Abeho 8. júla počas expremiérovho prejavu v rámci predvolebnej kampane v meste Nara zozadu z niekoľkometrovej vzdialenosti podomácky vyrobenou zbraňou. Dva dni po tom Abeho Liberálnodemokratická strana (LDP) presvedčivo zvíťazila vo voľbách do hornej komory japonského parlamentu.



Podľa expertov udržiavala väzby na stranu aj Munova sekta, pričom tieto väzby siahajú ešte do čias Abeho starého otca, niekdajšieho japonského premiéra Nobusukeho Kišiho, píše DPA. Práve Kišiho atentátnik podľa médií obviňuje z toho, že sektu do Japonska priviedol. Kišiho a Muna pritom podľa expertov spájal protikomunistický postoj.