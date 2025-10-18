< sekcia Zahraničie
Motocykel podpísaný pápežom Levom XIV. vydražili za 130.000 eur
Aukcia motorky BMW R 18 Transcontinental sa začala na sume 30.000 eur, ale cena začala rýchlo stúpať.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Mníchov 18. októbra (TASR) - Za 130.000 eur vydražili v sobotu v bavorskej metropole Mníchov motocykel podpísaný pápežom Levom XIV. K dosiahnutej sume sa ešte prirátajú poplatky a dane, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.
Pápež podpísal motorku v septembri vo Vatikáne. Fotografie zverejnené na webovej stránke aukčnej siene RM Sotheby's zachytávajú najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi, ako sedí na bielom motocykli a drží prilbu v rovnakom dizajne.
Stroj priviezli na Námestie sv. Petra vo Vatikáne členovia motoristickej skupiny Jesus Bikers z nemeckej obce Schaafheim neďaleko Frankfurtu nad Mohanom v rámci trojdňovej jazdy. Model motocykla bol podľa všetkého inšpirovaný papamobilom - oficiálnym pápežským vozidlom.
Aukcia motorky BMW R 18 Transcontinental sa začala na sume 30.000 eur, ale cena začala rýchlo stúpať. Podľa webovej stránky aukčnej siene je výťažok určený na podporu pápežských misijných spoločností v Rakúsku a detí na Madagaskare.
Kupujúci musí zaplatiť viac ako len konečnú cenu, za ktorú bol predmet vydražený. Podľa RM Sotheby's je potrebné uhradiť aj dodatočný poplatok vo výške 20 percent sumy a ďalšiu daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 19 percent z tohto poplatku.
Pápež podpísal motorku v septembri vo Vatikáne. Fotografie zverejnené na webovej stránke aukčnej siene RM Sotheby's zachytávajú najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi, ako sedí na bielom motocykli a drží prilbu v rovnakom dizajne.
Stroj priviezli na Námestie sv. Petra vo Vatikáne členovia motoristickej skupiny Jesus Bikers z nemeckej obce Schaafheim neďaleko Frankfurtu nad Mohanom v rámci trojdňovej jazdy. Model motocykla bol podľa všetkého inšpirovaný papamobilom - oficiálnym pápežským vozidlom.
Aukcia motorky BMW R 18 Transcontinental sa začala na sume 30.000 eur, ale cena začala rýchlo stúpať. Podľa webovej stránky aukčnej siene je výťažok určený na podporu pápežských misijných spoločností v Rakúsku a detí na Madagaskare.
Kupujúci musí zaplatiť viac ako len konečnú cenu, za ktorú bol predmet vydražený. Podľa RM Sotheby's je potrebné uhradiť aj dodatočný poplatok vo výške 20 percent sumy a ďalšiu daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 19 percent z tohto poplatku.