Motocykel podpísaný pápežom Levom XIV. vydražili za 130.000 eur

Na archívnej snímke z 8. októbra 2025 biely motocykel značky BMW, ktorý podpísal pápež Lev XIV. v septembri 2025, je vystavený v Mníchove. Motorku vydražili za 130.000 eur v bavorskej metropole Mníchov v sobotu 18. októbra. K dosiahnutej sume sa ešte prirátajú poplatky a dane, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA. Foto: FOTO TASR/DPA

Aukcia motorky BMW R 18 Transcontinental sa začala na sume 30.000 eur, ale cena začala rýchlo stúpať.

Mníchov 18. októbra (TASR) - Za 130.000 eur vydražili v sobotu v bavorskej metropole Mníchov motocykel podpísaný pápežom Levom XIV. K dosiahnutej sume sa ešte prirátajú poplatky a dane, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.

Pápež podpísal motorku v septembri vo Vatikáne. Fotografie zverejnené na webovej stránke aukčnej siene RM Sotheby's zachytávajú najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi, ako sedí na bielom motocykli a drží prilbu v rovnakom dizajne.

Stroj priviezli na Námestie sv. Petra vo Vatikáne členovia motoristickej skupiny Jesus Bikers z nemeckej obce Schaafheim neďaleko Frankfurtu nad Mohanom v rámci trojdňovej jazdy. Model motocykla bol podľa všetkého inšpirovaný papamobilom - oficiálnym pápežským vozidlom.

Aukcia motorky BMW R 18 Transcontinental sa začala na sume 30.000 eur, ale cena začala rýchlo stúpať. Podľa webovej stránky aukčnej siene je výťažok určený na podporu pápežských misijných spoločností v Rakúsku a detí na Madagaskare.

Kupujúci musí zaplatiť viac ako len konečnú cenu, za ktorú bol predmet vydražený. Podľa RM Sotheby's je potrebné uhradiť aj dodatočný poplatok vo výške 20 percent sumy a ďalšiu daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 19 percent z tohto poplatku.
