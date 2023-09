Motocyklistka prežila bez vážnych zranení pád do 45-metrovej rokliny

Viedeň 30. septembra (TASR) - Nemecká motocyklistka zázračne - len s ľahkými zraneniami - prežila pád do 45 metrov hlbokej rokliny v Rakúsku. Oznámila to v sobotu tamojšia polícia, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



K nehode došlo v piatok neďaleko obce Au v spolkovej krajine Vorarlbersko na západe Rakúska. Päťdesiattriročná Nemka tam jazdila na motorke spoločne so svojím partnerom, ktorý mal vlastný motocykel.



Motocyklistka pri prejazde mostom dostala šmyk, v zákrute narazila do mostného múra a vymrštilo ju z motorky, pričom následne sa zosunula do 45 metrov hlbokej horskej rokliny.



Jej partner zavolal pomoc a k žene aj zliezol. Z rokliny potom dvojicu s pomocou žeriavu vyslobodil tím horských záchranárov.