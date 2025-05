Motörhead si pripomenie 50. výročie vydaním albumu z roku 1976

Londýn 16. mája (TASR) - Päťdesiat rokov od založenia britskej heavy-metalovej skupiny Motörhead basgitaristom a spevákom Lemmym Kilmisterom sa pripravuje vydanie jej „dlho nezvestného“ albumu z roku 1976, informuje TASR podľa magazínu Billboard.



Album s názvom „The Manticore Tapes“, nahraný v auguste 1976, je záznamom z prvého stretnutia skupiny v jej klasickej zostave zo 70. a 80. rokov, ktorú tvorili Kilmister, bubeník Phil Taylor a gitarista Eddie Clarke.



Jedenásťskladbová platňa vznikla, keď sa skupina usídlila v nahrávacom štúdiu Manticore anglickej prog-rockovej formácie Emerson, Lake & Palmer, kde skúšala a nahrávala s Ronom Faucusom. Záznamy z tohto stretnutia sa stratili, ale podarilo sa ich objaviť.



Reštaurovanie vykonal Cameron Webb a mastering Andrew Alekel.



Výsledkom je nahrávka, ktorá zachytáva formáciu Motörhead v jej formujúcom sa období - v čerstvej zostave, ktorá nahrala skladby, z ktorých neskôr vznikol album „On Parole“ z roku 1979, ale zároveň s ambíciami, ktoré z nej urobili jednu z najväčších britských heavy-metalových hviezd 70. a 80. rokov.



Mnohé zo skladieb na albume „The Manticore Tapes“ sú skoré verzie tých, ktoré sa nachádzajú na eponymnom debutovom albume skupiny z roku 1977 a na platni „On Parole“.



Nová edícia okrem toho obsahuje alternatívne a inštrumentálne verzie skladieb „Iron Horse/Born to Lose“ a cover verziu skladby „Witch Doctor“ od Johna Mayalla & The Bluesbreakers, ako aj ranú verziu skladby „Leaving Here“ od Eddieho Hollanda.







Správa o novej kolekcii prichádza zároveň s vydaním singla „Motörhead“, čo poslucháčom umožňuje hlbšie nahliadnuť do vývoja skladby, ktorá ešte koketuje s R&B a bluesom.



Album „The Manticore Tapes“ vyjde 27. júna, pričom deluxe edícia bude obsahovať aj živý záznam „Blitzkrieg on Birmingham '77“ a dosiaľ nevydaný singel „Live at Barbarella's Birmingham '77“.



Clarke v roku 1982 odišiel z Motörhead a Taylor ho nasledoval v roku 1984, hoci od roku 1987 sa do skupiny na päť rokov vrátil.



Obaja hudobníci sa v roku 2014 nakrátko opäť objavili na pódiu s Motörhead. Taylor zomrel v novembri 2015 vo veku 61 rokov a Kilmister nasledujúci mesiac ako 70-ročný, čím skupina definitívne zanikla. Clarke zomrel v roku 2018 vo veku 67 rokov.