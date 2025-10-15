< sekcia Zahraničie
Motoristi Turkovi veria, podľa neho ho chce odpísať budúca opozícia
Turek vo videu tvrdí, že aktuálne kauzy sú účelovou snahou poškodiť jeho povesť.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 15. októbra (TASR) - Čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek sa v stredu vo videu na sociálnych sieťach opätovne ohradil proti obvineniam, že v minulosti zverejňoval rasistické príspevky. Dodal, že sa ho za každú cenu snažia „odpísať“ strany, ktoré mieria do opozície. Predseda poslaneckého klubu Motoristov Boris Šťastný na tlačovej konferencii uviedol, že strana za Turkom stojí, a vyzval ministra vnútra Víta Rakušana, aby sa zaoberal tým, ako sa do médií dostal policajný spis týkajúci sa Turkových vyhrážok saudskoarabskému diplomatovi, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Turek vo videu tvrdí, že aktuálne kauzy sú účelovou snahou poškodiť jeho povesť. „Uznávam, že nie všetko, čo som kedy napísal, bolo správne. Vyrástol som na Českej sode (satirická relácia Českej televízie z 90. rokov, pozn. TASR), kde humor nemal hranice. Avšak nie som žiadny rasista a nepodporujem žiadnu formu ubližovania komukoľvek,“ povedal poslanec. Dodal, že súčasná koalícia si je vedomá kľúčovej roly Motoristov pri rokovaní o novej vláde a za každú cenu ho chce „odpísať“.
Šťastný sa na tlačovej konferencii po rokovaní s hnutiami ANO a SPD vyjadril aj k najnovšej Turkovej medializovanej kauze týkajúcej sa vyhrážok saudskoarabskému diplomatovi. Pred ôsmimi rokmi dal mužovi za stierač auta obrázok s nakreslenou šibenicou a diplomat si na streche auta našiel aj nábojnicu. Šťastný sa pozastavil nad tým, ako je možné, že sa policajný spis z tohto prípadu dostal do médií. „Radi by sme vyzvali ministra vnútra Víta Rakušana, aby sa tým zaoberal. Zásadne odmietame, aby boli policajné spisy používané v rámci politického boja,“ podotkol. K samotnému prípadu uviedol, že ho vyriešil priestupkový úrad a vec tým skončila.
Čo sa týka Turkových údajných rasistických, homofóbnych a ďalších výrokov, ktoré podľa českého Deníka N v minulosti zverejňoval, Šťastný zdôraznil, že poslancovi strana verí. „Filip Turek zásadným spôsobom tieto veci odmietol, jasne sa voči tomu vymedzil a jasne povedal, že ide o manipuláciu. My sme túto informáciu prijali, veríme mu a ako strana za ním stojíme. V tomto ohľade na tom nie je čo meniť. Podali sme trestné oznámenie a veríme, že polícia túto vec nestranne vyšetrí... Filip Turek bojuje, Motoristi tiež bojujú a uvidíme, čo bude ďalej,“ dodal predseda ich poslaneckého klubu.
Turek vo videu tvrdí, že aktuálne kauzy sú účelovou snahou poškodiť jeho povesť. „Uznávam, že nie všetko, čo som kedy napísal, bolo správne. Vyrástol som na Českej sode (satirická relácia Českej televízie z 90. rokov, pozn. TASR), kde humor nemal hranice. Avšak nie som žiadny rasista a nepodporujem žiadnu formu ubližovania komukoľvek,“ povedal poslanec. Dodal, že súčasná koalícia si je vedomá kľúčovej roly Motoristov pri rokovaní o novej vláde a za každú cenu ho chce „odpísať“.
Šťastný sa na tlačovej konferencii po rokovaní s hnutiami ANO a SPD vyjadril aj k najnovšej Turkovej medializovanej kauze týkajúcej sa vyhrážok saudskoarabskému diplomatovi. Pred ôsmimi rokmi dal mužovi za stierač auta obrázok s nakreslenou šibenicou a diplomat si na streche auta našiel aj nábojnicu. Šťastný sa pozastavil nad tým, ako je možné, že sa policajný spis z tohto prípadu dostal do médií. „Radi by sme vyzvali ministra vnútra Víta Rakušana, aby sa tým zaoberal. Zásadne odmietame, aby boli policajné spisy používané v rámci politického boja,“ podotkol. K samotnému prípadu uviedol, že ho vyriešil priestupkový úrad a vec tým skončila.
Čo sa týka Turkových údajných rasistických, homofóbnych a ďalších výrokov, ktoré podľa českého Deníka N v minulosti zverejňoval, Šťastný zdôraznil, že poslancovi strana verí. „Filip Turek zásadným spôsobom tieto veci odmietol, jasne sa voči tomu vymedzil a jasne povedal, že ide o manipuláciu. My sme túto informáciu prijali, veríme mu a ako strana za ním stojíme. V tomto ohľade na tom nie je čo meniť. Podali sme trestné oznámenie a veríme, že polícia túto vec nestranne vyšetrí... Filip Turek bojuje, Motoristi tiež bojujú a uvidíme, čo bude ďalej,“ dodal predseda ich poslaneckého klubu.