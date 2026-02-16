< sekcia Zahraničie
Motoristi zmenili názor, nominantom na post ministra je Igor Červený
Autor TASR
Praha 16. februára (TASR) - Novým nominantom na post českého ministra životného prostredia je poslanec za stranu Motoristi sebe Igor Červený. V pondelok to po rokovaní vlády oznámil premiér ČR Andrej Babiš. To, že Motoristi predstavia nového kandidáta, avizoval v nedeľu na sociálnych sieťach doterajší nominant na tento post Filip Turek. Pred dvomi týždňami ešte hovoril, že strana iného kandidáta nenavrhne, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Som rád, že Motoristi pristúpili konštruktívne k tomuto problému, ktorý nás zaťažuje už dlho, a že sme to vyriešili,“ povedal Babiš. Prezidentovi už návrh odoslal a zároveň ho požiadal, aby zrušil poverenie viesť rezort životného prostredia Petrovi Macinkovi.
Motoristi dlhodobo odmietali navrhnúť iného kandidáta na tento post s vysvetlením, že prezidentovi Petrovi Pavlovi už dostatočne ustúpili tým, že si Turek s predsedom Motoristov Petrom Macinkom vymenili nominácie na rezorty životného prostredia a zahraničných vecí. Macinka, ktorý je v súčasnosti šéfom oboch ministerstiev, ešte pred dvomi týždňami vyhlásil, že by ich mohol viesť až do konca mandátu súčasného prezidenta a nová hlava štátu by potom mohla Turka za ministra vymenovať.
Motoristi však zakrátko zmenili názor. Turek, ktorý sa medzičasom stal vládnym splnomocnencom pre klimatickú politiku a Európsku zelenú dohodu (Green Deal), v nedeľu zverejnil video, v ktorom povedal, že sa rozhodol ponúknuť Babišovi možnosť nového nominanta. „Bude to minister, ktorý bude veľmi seriózny a ktorý bude na ministerstve robiť to, čo mi na očiach uvidí,“ vyhlásil vo videu.
V pondelok pred rokovaním vlády sa ho na náhlu zmenu názoru pýtali novinári. „Povedal som si, že múdrejší ustúpi,“ reagoval Turek. Podotkol, že tlak spoločnosti neprospieva vzťahom medzi vládou a prezidentom. „Prišiel som na to minulý týždeň, že by asi bolo vhodné ten tlak trochu znížiť. Myslím si, že nie je vhodné mať hlavu štátu, ktorá dlhodobo porušuje ústavu. Nie je to dobré pre ČR, takže mi prišlo vhodné urobiť tento krok,“ vysvetlil.
Podotkol, že preňho sa nič nezmení. Vládnym splnomocnencom pre klimatickú politiku a Green Deal zostane a s novým ministrom si vraj len rozdelia agendu.
Údajným porušovaním ústavy zo strany prezidenta argumentujú Motoristi od začiatku tohto sporu. Pavel by mal podľa nich vymenovať všetkých ministrov, ktorých mu premiér navrhne, a nemá kompetenciu na to, aby niekoho odmietol. Podľa viacerých právnikov aj politológov sa Pavel odmietnutím Turka pohybuje na hrane ústavy, podotýkajú však, že to robili aj predchádzajúci prezidenti. Spor by mohlo vyriešiť jedine podanie kompetenčnej žaloby na prezidenta, o ktorej by rozhodol Ústavný súd ČR. To ale vláda odmieta.
