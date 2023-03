Motorkár pašoval v nádržke na kvapalinu do ČR kokaín za milióny korún

Praha 23. marca (TASR) - Český motorkár a člen zahraničného motorkárskeho gangu prepašoval z Holandska do Česka kokaín za milióny českých korún. Česká polícia už obvinila päť ľudí z trestného činu nedovolenej výroby a iného zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa Colnej správy ČR Martina Kaňková, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Drogu do Česka prepravoval muž českej národnosti podľa pokynov hierarchicky vyššie postavených členov gangu v Holandsku. "Drogu ukrýval v nádržke na kvapalinu do ostrekovačov vo svojom vozidle, ktoré na tieto účely využíval opakovane," uviedla Kaňková.



Počas dvoch rokov zdokumentovali českí colníci niekoľko ciest. Muž tak doručil do Česka niekoľko kilogramov drogy za milióny českých korún. Zo ziskov obchodu s kokaínom motorkársky gang financoval svoju činnosť.



V polovici februára príslušníci Colnej správy spoločne s kriminalistami zadržali päť osôb, ktoré pôsobili ako automechanici a distribútori. Zaistili 780 gramov kokaínu, 1800 gramov marihuany, peniaze a ďalšie dôkazy. V prípade preukázania viny hrozí obvineným trest dva až desať či osem až dvanásť rokov odňatia slobody.



Podľa informácií Colnej správy ČR v zahraničnom motorkárskom gangu nepôsobil žiaden Slovák, uviedla pre TASR Kaňková.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)