Motorkári z ruského klubu Noční vlci sa vydali na Berlín

Moskva 26. apríla (TASR) - Motorkári z notoricky známeho ruského klubu Noční vlci sa v sobotu vydali na jazdu z Moskvy do Berlína, kde si 9. mája pri pamätníku vojakom Sovietskej armády v Treptower Parku chcú pripomenúť 80. výročie konca druhej svetovej vojny. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.



Podľa DPA nateraz nie je jasné, či motorkári z Moskvy skutočne dorazia do Berlína, keďže ich vstup na územie EÚ nie je istý. Klub i niektorí jeho členovia totiž čelia sankciám kvôli svojmu postoju k Ukrajine a vojne, ktorú voči nej rozpútalo Rusko.



Noční vlci sú považovaní za podporovateľov ruského prezidenta Vladimira Putina. V roku 2014 s nimi cestoval po anektovanom čiernomorskom polostrove Krym. Jazdy Nočných vlkov pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny niektoré krajiny považujú za provokáciu a hodnotia ich ako bezpečnostné riziko.



Vo svojom statuse na svojej webovej stránke Noční vlci uviedli, že ich tohtoročná jazda „bude symbolizovať nielen víťazstvo nad fašizmom, ale aj trvalé hodnoty mierového spolužitia a priateľstva medzi národmi.“



Motorkársky klub načasoval štart svojej akcie na začiatok cyklistickej sezóny v Moskve. Aj pre to trvalo takmer hodinu, kým stovky motorkárov opustili areál klubu. V Moskve bolo kvôli prejazdu Nočných vlkov uzavretých niekoľko ulíc.



Niektorí z motorkárov mali na sebe maskáčové uniformy, iní boli v bundách s obrázkom vrčiaceho vlka s ohnivým chvostom. Mnohí na motorkách viezli klubové vlajky, ale aj ruské a nemecké zástavy. Na niektorých motorkách a sprievodných autách bolo aj písmeno „Z“ - symbol ruskej agresie proti Ukrajine, ktorého použitie je v Nemecku zakázané.



Druhá svetová vojna sa v Európe skončila 8. mája 1945 kapituláciou Nemecka. V Rusku sa porážka hitlerovského Nemecka každoročne oslavuje o deň neskôr - 9. mája - ako Deň víťazstva.