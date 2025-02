Motto Medzinárodného dňa nulovej diskriminácie znie: Stojíme spolu

New York/Bratislava 28. februára (TASR) - Medzinárodný deň nulovej diskriminácie vyhlásila na 1. marca Organizácia Spojených národov (OSN) a prvýkrát sa pripomínal v roku 2014. Jeho cieľom je poukázať na dôležitosť rovnosti pred zákonom pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich pohlavie, vek, rasu, sexuálnu orientáciu či náboženstvo.



Za diskrimináciu sa v kontexte tohto dňa považuje akékoľvek vylučovanie alebo uprednostňovanie, ktoré vedie k obmedzovaniu, či zneužívaniu ľudských práv a základných slobôd. Príkladmi diskriminácie sú rasizmus, sexizmus, homofóbia alebo znevýhodnenie na základe spoločenskej triedy.



Iniciátorom Medzinárodného dňa nulovej diskriminácie bol Michel Sidibé, ktorý bol v rokoch 2009 - 2019 výkonným riaditeľom organizácie UNAIDS (Spoločný program OSN pre HIV a AIDS). Organizácia okrem iného upozorňuje hlavne na diskrimináciu ľudí postihnutých vírusom HIV a chorobou AIDS.



Tohtoročnou témou či mottom Medzinárodného dňa nulovej diskriminácie je podľa UNAIDS: Stojíme spolu (We stand together). Téma podčiarkuje dôležitosť jednoty a kolektívneho konania v boji proti diskriminácii. UNAIDS zdôrazňuje, že komunity sú jadrom úsilia o udržateľné zdravie a sociálnu spravodlivosť.



Tohtoročná kampaň vyzýva na posilnenie úlohy miestnych organizácií a komunít, na odstránenie diskriminačných zákonov a politík a na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti aj pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Kampaň vyzýva jednotlivé vlády, aby do tvorby politík zapájali aj predstaviteľov komunít, ktoré sú v popredí boja proti diskriminácii. Napriek tomu stále čelia v mnohých krajinách kriminalizácii, nedostatku financií a odporu zo strany vládnych predstaviteľov.



Medzi základné výzvy na dosiahnutie nulovej diskriminácie patrí odstránenie rodovej nerovnosti, potretie rôznych prejavov diskriminácie na pracovisku a posilnenie antidiskriminačnej legislatívy.