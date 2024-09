Motto tohtoročného Európskeho dňa jazykov znie Jazyky za mier

Brusel 26. septembra (TASR) - Rada Európy (RE) aj Európska komisia (EK) vo štvrtok pripomenuli, že Európsky deň jazykov, ktorý pripadá na 26. septembra, oslavuje rozmanitosť jazykov, ktoré posilňujú Európu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Rada Európy, ktorá Európsky deň jazykov v roku 2001 zaviedla, pripomenula, že v Európe sa hovorí 225 jazykmi, a to bez započítania jazykov, ktoré si so sebou priniesli skupiny migrantov z rôznych častí sveta. RE si ako motto tohtoročného Európskeho dňa jazykov zvolila "Jazyky za mier".



Európsky deň jazykov je každý rok príležitosťou na zvýšenie povedomia o štúdiu jazykov a jazykovej rozmanitosti v Európe. Početné lingvistické a kultúrne inštitúty, združenia, univerzity a školy sa tento rok zúčastnia na viac ako 70 miestnych a národných podujatiach v celej Únii, ktoré organizujú inštitúcie EÚ a ich národné zastúpenia.



Komisia upozornila na výsledky prieskumu Eurobarometer, ktorý ukázal, že väčšina Európanov súhlasí s tvrdením, že je dôležité okrem materinského jazyka ovládať aspoň jeden druhý jazyk. Pomáha to nájsť si nové pracovné príležitosti mimo vlastnej krajiny, porozumieť ľuďom z iných kultúr a rozvíjať pracovnú kariéru, čo predstavuje pridanú hodnotu pre jednotný európsky trh.



Tento rok si EÚ pripomína aj 20. výročie svojho najväčšieho rozšírenia, keď do eurobloku pribudlo deväť nových úradných jazykov.



Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Iliana Ivanovová v správe pre médiá uviedla, že je povzbudzujúce, že dnes takmer 80 percent mladých ľudí hovorí aspoň jedným druhým jazykom.



"Musíme však ísť ďalej. Naším cieľom je, aby mladí ľudia do konca stredoškolského vzdelávania ovládali ďalšie dva jazyky. Povzbudzujeme ich, aby využili možnosti mobility, ktoré ponúka EÚ, na objavovanie a precvičovanie nových jazykov," uviedla komisárka Ivanovová.



Rada Európy aj EÚ chcú prostredníctvom Európskeho dňa jazykov zvýšiť povedomie o širokej škále jazykov v Európe, podporovať kultúrne dedičstvo a jazykovú rozmanitosť, povzbudiť ľudí všetkých vekových kategórií, aby sa učili jazyky nezávisle od svojho veku, v škole aj mimo nej, a tiež podporovať preklady, tlmočenie a iné profesie súvisiace s jazykovými znalosťami.