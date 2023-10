Mottom Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby je dôstojná práca

New York/Štrasburg 16. októbra (TASR) – V utorok 17. októbra si pripomíname 30. výročie vyhlásenia Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby. Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) ho schválilo rok predtým rezolúciou. Tohtoročným mottom Medzinárodného dňa je "Dôstojná práca a sociálna ochrana: Zavedenie dôstojnosti do praxe pre všetkých".



V roku 2022 bolo podľa Štatistického úradu Európskej únie (EÚ) Eurostat v eurozóne ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 95,3 milióna ľudí. To je 22 percent populácie EÚ.



Medzinárodný deň za odstránenie chudoby bol vyhlásený v roku 1992. Dátum 17. október súvisí s aktivitou francúzskeho kňaza poľského pôvodu Josepha Wresinského (1917 - 1988) z roku 1987. Na základe jeho výzvy sa konalo prvé zhromaždenie asi 100.000 ochrancov ľudských práv na Námestí Trocadéro v Paríži. Vzdali hold obetiam hladu, násilia a ignorancie a zároveň odmietli biedu.



Na mieste, kde bola v roku 1948 podpísaná Všeobecná deklarácia ľudských práv, tiež odhalili tabuľu s textom o odmietaní hladu, biedy a o tom, že je nevyhnutné rešpektovať ľudské práva.



Bývalý generálny tajomník OSN Javier Pérez de Cuéllar 17. októbra 1992 vydal výzvu na uznanie tohto dňa ako Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby. V tom čase sa používalo aj slovné spojenie "odmietanie biedy". Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. decembra 1992 v rezolúcii A/RES/47/196 17. október za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Od roku 1993 sa pripomína celosvetovo s cieľom odstraňovať chudobu najmä v rozvojových krajinách.



Podľa štatistík OSN bolo v roku 2020 len 46,9 percent populácie vo svete chránených aspoň jednou sociálnou dávkou, takže viac ako polovica ľudstva bola ohrozená chudobou. Tohtoročná téma vychádza z reálnych svedectiev, že ľudia v extrémnej chudobe často vyčerpávajúco pracujú dlhé hodiny v nebezpečných a neregulovaných podmienkach. Ich zárobok nie je dostatočný na uživenie seba a svojich rodín.



Tohtoročná téma vyzýva na všeobecný prístup k dôstojnej práci a sociálnej ochrane ako prostriedku na zachovanie ľudskej dôstojnosti pre všetkých. Zdôrazňuje, že dôstojná práca musí posilňovať postavenie ľudí, poskytovať spravodlivé mzdy a bezpečné pracovné podmienky a zároveň prirodzenú ľudskú hodnotu všetkých pracovníkov.



Ako ďalej uvádza OSN, deprivácie ľudí žijúcich v chudobe im bránia v realizácii ich práv. Sú to nebezpečné pracovné podmienky, nebezpečné bývanie, nedostatok výživných potravín, nerovnaký prístup k spravodlivosti, nedostatok politickej moci či obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti.



V EÚ nedávne prudké zvýšenie cien energií po ruskej invázii na Ukrajinu spôsobilo nárast inflácie a životných nákladov. Podľa Eurostatu má tretina ľudí v EÚ problém pokryť svoje náklady. V súvislosti s Medzinárodným dňom budú v utorok ráno europoslanci diskutovať s Európskou komisiou o tom, ako bojovať proti chudobe v Európe.



Cieľom Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý bol spustený v novembri 2017, je vybudovať silnú sociálnu Európu a posilniť trh práce a systémy sociálnej ochrany EÚ. V Akčnom pláne Európskeho piliera sociálnych práv zverejnenom 4. marca 2021 sa stanovujú konkrétne iniciatívy na dosiahnutie cieľov sociálneho piliera EÚ vrátane cieľov zameraných na zníženie počtu ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením o najmenej 15 miliónov do roku 2030.











