Mottom tohtoročného Európskeho dňa parkov je: Spoločne pre prírodu!

Regensburg/Bratislava 23. mája (TASR) - Národné a prírodné parky, rezervácie, alebo chránené územia zohrávajú zásadnú úlohu v úsilí o zachovanie prírody v jej rozmanitých formách v Európe. Neraz ide o záchranu špecifických biotypov a ekosystémov. Aj pre zdôraznenie tejto dôležitej úlohy národných parkov bol v roku 1999 na 24. mája vyhlásený Európsky deň parkov.



Vyhlásila ho Federácia prírodných a národných parkov v Európe (EUROPARC) a jeho dátum sa určil ako pripomenutie vzniku prvého národného parku v Európe - Národného parku Abisko, ktorý vyhlásili 24. mája 1909 vo Švédsku.



Federáciu EUROPARC založili 12. mája 1973 v nemeckom Saarbrückene. Od roku 2010 sídli v nemeckom Regensburgu a má aj kanceláriu aj v Bruseli. Združuje takmer 400 členských organizácií na ochranu prírodných parkov a krajinných území z 36 európskych štátov.



Za tohtoročné motto Európskeho dňa parkov EUROPARC určila slogan Spoločne pre prírodu! (Together for Nature!). V roku 2025 upriamuje pozornosť na to, že národné parky, či chránené krajinné oblasti sú viac než len hranice na mape. Sú to živé, prosperujúce systémy, v ktorých je všetko prepojené. Od rastlín a živočíchov, až po ľudí, ktorí v týchto oblastiach žijú.



Každý má v tomto spoločnom „partnerstve života“ podľa federácie svoju úlohu. Federácia zároveň zdôrazňuje, že zdravie týchto oblastí sa nekončí na ich hraniciach. To, čo sa deje za ich hranicami, hlboko ovplyvňuje ekosystémy v nich.



V Európe existuje viac než 300 rozmanitých národných parkov. Na Slovensku je vyhlásených deväť: Tatranský národný park (TANAP), Pieninský národný park (PIENAP), Národný park Nízke Tatry (NAPANT), Národný park Slovenský raj, Národný park Malá Fatra (NPMF), Národný park Poloniny, Národný park Muránska planina, Národný park Veľká Fatra a Národný park Slovenský kras. Najstarším je TANAP, ktorý vyhlásili 1. januára 1949.



Medzi najznámejšie v Európe patrí chorvátsky Národný park Plitvické jazerá, slovinský Národný park Triglav, španielsky park Ordesa y Monte Perdido, turecký Národný park Göreme, islandský Vatnajökull, alebo taliansky Národný park Dolomiti Bellunesi.